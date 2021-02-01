（新增內容）國藥集團研發的武漢肺炎疫苗去年底獲有條件上市，當局更表明肯定為全民免費提供疫苗。近日，公安部就假疫苗罪案採取專項行動，在江蘇、北京、山東等地搗破製售假疫苗集團，拘捕80多人，並且搜出3,000多支假疫苗。

案情指出，去年9月以來，孔姓疑犯等人為牟取暴利，將生理鹽水注入注射器當中，偽造武漢肺炎疫苗，並且層層加價銷售。目前，孔男等人製售的假疫苗，已被發現流向多個省分。

公安機關表示，製售假疫苗犯罪性質惡劣，危害嚴重，提醒民眾應透過正規渠道接種疫苗，以免上當受騙，一旦發現非法買賣、製假售假等問題，務必向有關部門舉報。

對於內地有不法分子以生理鹽水加工製造假的武漢肺炎疫苗，香港大學公共衞生學院教授潘烈文對《蘋果》表示，生理鹽水若然本身是乾淨、無菌的，打了該疫苗除了沒有藥效，對人體不會有害，因為原理就像在醫院「吊鹽水」一樣。不過，若然那些假疫苗沒做好消毒、不潔淨的話，接受注射的人有可能會被細菌感染，出現影響全身系統（Systemic）的問題。

除了疫苗效用及是否帶菌的問題，潘烈文指影響更大的是防疫心態，因為注射了假疫苗的人的預防措施或會因而鬆懈，變成更容易被病毒感染到，「譬如以為打咗有保護作用，佢唔戴口罩，佢會改變防護措施，會落到一個更危險嘅情況。」

目前內地已有16款武漢肺炎疫苗進入臨床試驗階段，其中7款新冠病毒疫苗進入Ⅲ期臨床試驗階段。

《蘋果》記者 / 新華社

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