解放軍戰機頻頻擾台之際，台灣的統派「中華統一促進黨」總裁、曾潛逃大陸17年的台灣竹聯幫大老「白狼」張安樂，日前接受大陸官媒訪問時竟公開表示，他已找過去江湖中的兄弟，吸納台灣中南部的年輕人，讓他們「由綠轉紅」，並成立發展一支「紅色隊伍」，並且宣揚「和平統一、陣前起義」。民進黨多名立委懷疑，張安樂所謂的「陣前起義」，就是中共一旦發動武力犯台時，紅色隊伍將成「內應」，呼籲檢調機關應該介入調查。

陸委會則表示，依照台灣「國家安全法」，為大陸發展組織等行為，一旦罪成，最高可處7年以上有期徒刑，當局支持檢調作出偵辦。

張安樂早前接受大陸官媒「中央人民廣播電台」主任編輯張彬訪問時透露，要在台灣發起宣揚「和平統一、陣前起義」的運動，所靠的就是他以前在江湖中的影響力。

張安樂提到，他的目標是成立發展一支紅色隊伍，平常就是負責「宣揚和平統一」，因為他認為「台獨搞下去就是面對武力統一」，現在就要宣揚「陣前起義」，統促黨的背心也印上「陣前起義、不做砲灰」字樣。他又指，以前中南部的「小孩」到台北都是由他「照顧」，現在他們年紀大了回到南部，在地方上「有一定影響力」，這些人政治意識形態不是很強，基本都偏綠，他認為「這也沒辦法，因為南部就是這樣的環境」。而他從大陸回到台灣後，南部的這些朋友還是很重感情、很忠心。

張安樂還舉例指，在台南市新營區最綠的地方，有一個「現在年紀不小、早年『跟』他的人」，參加活動後現在變得「很紅」。此人就向以前那群兄弟說：「我為統一，就算死了也是烈士，將來統一後會給我立碑！」張安樂說：「我帶他們參加幾次活動後，本來綠的就轉紅，再由他們帶年輕的，參加幾次（便說）『中國是我的祖國』，就不一樣了！」

張安樂此番話，在台灣引起極大反應。民進黨立委王定宇在Facebook分析，批評白狼用黑幫江湖背景來吸收成員，特別指明中南部年輕人，這樣做法是「發展組織」。其次，白狼的目的是認同「紅色中國」，發展紅色隊伍，配合張安樂和統促黨公開鼓吹「一國兩制」，這是以消滅台灣主權為目標的行動。王定宇又批評「陣前起義」需要定義清楚，即是「大陸發動武力犯台時成為內應」的意思，這是非常嚴重的事。

另一民進黨立委范雲亦批評，張安樂公然要台灣人去投共，「任何人都應譴責」，認為這「已經不是主張統一或獨立的言論，而是鼓勵大背叛自由民主的國家，對國家的安全傷害非常大」。

民進黨立委何志偉則指，張安樂知道這樣做會觸犯法例，相信是「刻意說給對岸聽」，這是在與大陸「喊身價」。這種言論在台灣「完全沒有吸引力」，對於這種以政黨包裝的暴力組織，「地方派出所可以動起來偵辦」。

台北律師公會人權委員會委員黃帝穎表示，張永樂至少已經觸犯刑法「外患罪」中的「通謀喪失領域罪」，目前雖然只是「預備或陰謀犯」，但已屬有「意圖」，依法仍可判3至10年有期徒刑。

資料顯示，72歲的張安樂，出生於江蘇南京市，1949年隨父母移居台灣，畢業於台灣淡江大學，並到美國深造，是台灣少數擁有高等學歷的黑幫頭目，曾在美國涉販毒坐監十年，卻在獄中獲得兩個學士學位，1996年回台後卻因違反《組織犯罪防制條例》，被迫潛逃到大陸，期間將「台灣保護中華大同盟」改名為「中華統一促進黨」，鼓吹台灣實行與香港現行體制截然不同的「新一國兩制」。2009年3月，張安樂由加拿大返回台灣，最後由於種種原因，獲台灣當局「放生」，所涉舊案不被起訴。

台灣《自由時報》/ 新頭殼/ 三立新聞網

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