（內容更新）兩岸疫情最新情況：中國國家衞健委最新數字顯示，昨日新增42宗確診，其中有33宗本土個案，黑龍江佔22宗、吉林佔10宗、河北1宗；9宗為境外輸入個案，上海佔4宗、北京2宗，天津、湖南、廣東各1宗；新增16宗無症狀感染。大陸累積確診病例89,564宗，死亡病例4,636宗。另外，台灣共有確診病例912宗，死亡病例8宗。

河北省石家莊市藁城區第二屆人大常委會周一（1日）舉行第34次會議，宣佈決定免去藁城區人民政府副區長孟翠珍的職務，由魯永飛取代；同時免去藁城區衞生健康局局長李雪嶺的職務，由張書清繼任。

不斷向各級法院控告武漢政府瞞報疫情的張海，在社交媒體指出，今日是他的父親因為當局隠瞞武漢肺炎疫情，染疫身亡一周年，他寫道：「不敬畏生命的罪人們，我會用行動告訴世人，犯下的罪惡逃脫不了，掩蓋不了」。

路透社報道，目前正在武漢調查病毒源頭的世衞專家組，今日到訪湖北省疾控中心，並逗留了約4.5小時。專家組成員、美國衞生組織生態健康聯盟主席達扎克（Peter Daszak）其後向記者表示，有很好的會面，十分重要。

到目前為止，世衛專家組訪問過醫院、華南海鮮批發市場、當地最大的濕貨市場白沙洲巿場，和一個紀念武漢與疫情鬥爭的展覽。

為了避免外界期望過高，世衞表示在疫情防控的限制下，小組成員只會「按照中國安排的行程」走，不會與社區成員有任何自由接觸。中國官方則沒有公佈小組考察的完整行程，記者也無法貼身採訪小組成員，媒體報道受到嚴格限制。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周一（1日）接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時表示，雖然世衞專家組正身處武漢，但北京在容許其調查病毒源頭方面遠遠「達不到標準」，又強調中國政府處事手法缺乏透明度，是個必須正視的「嚴重問題」（profound problem）。

內地春運持續，有黑龍江省雞西市雞冠區市民反映，從低風險地區返鄉，卻被貼上封條管控。黑龍江省雞西市雞冠區有關部門調查後，確認雞冠區西雞西街道幸福里社區不當落實疫情防控政策，要求街道社區馬上解除封條，向當事人道歉，調查「一刀切」問題。

台灣周一（1日）新增1宗境外移入確診個案，病人是30多歲台灣籍男子，去年12月25日曾經在日本確診並住院隔離，29日第二次採檢呈陰性，上月1日解除隔離出院，並於2日至6日間自行採檢5次，結果皆為陰性。該男子於上月9日從日本返台，於機場及集中檢疫所共採檢2次，結果皆為陰性，惟29日卻出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等症狀，延至今日確診。

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中亦在記者會上，嚴正否認有媒體報道指當局已透過在美外交途徑取得10多萬劑輝瑞疫苗，而且疫苗將在本月4日運抵台灣的報道，僅願承認「各方管道都在洽談中」。

新華社／路透社／台灣《蘋果新聞網》

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