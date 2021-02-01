（新增內容）內地不斷收緊言論自由，目的就是要完全控制訊息流傳，加上今年為中共建黨100年，訊息控制更是重中之重。中央網信辦上周五（1月29日）召開全國網信系統規範網絡傳播秩序工作視頻會議，研究部署規範全平台網絡傳播秩序工作。

會議上，中央宣傳部副部長、中央網信辦主任、國家網信辦主任莊榮文指出，加強網絡傳播秩序管理，除了貫徹落實中共總書記習近平重要指示精神，加上今年是中共建黨100周年，要維護好網絡傳播秩序，確保網絡空間「正能量充沛、主旋律高昂」有着特殊重要的意義。

莊榮文亦強調，規範網上傳播秩序，重中之重在於抓好過程管理和行為管理。要抓住導向這個根本，不論甚麼性質的平台，不論甚麼傳播形式，都要把堅持正確政治方向、輿論導向和價值取向放在首要位置，把激發向上向善精神力量作為最重要的目標。

莊榮文又指，要抓住稿源，嚴管違規自採、違規轉載等問題，加快「合規稿源」的擴容提質，進一步豐富網上信息內容供給；要把「自媒體」的規範管理作為任務，加大對違法違規賬號和所在平台的處罰力度；要掌握流量入口，緊盯重要平台、重點環節存在的問題，主動發現新平台、新應用暴露出風險，確保規範管理能全面覆蓋。

會上，中央網信辦副主任、國家網信辦副主任牛一兵則表示，對做好當前和今後「一個時期」的網絡傳播秩序管理工作提出四點要求。一是提高政治站位，強化理論武裝；二是堅持問題導向，強化憂患意識，充份認識規範網絡傳播秩序管理工作的重要性和緊迫性；三是明確重點，強化監管，以傳播秩序規範管理新作為推動網絡內容建設和管理再上新台階；四是勇擔當善作為，全力以赴確保規範網絡傳播秩序各項工作任務落地見效。

時事評論員劉銳紹向《蘋果》表示，該通知只不過是中共過去不斷打壓互聯網趨勢下的一個小環節，並非僅針對建黨百年，因為有關措施絕不會因建黨百年過去後而放鬆，只會「不斷緊，緊上緊」。

他表示，官方此番的禁聲之舉，短期內會令國內互聯網空間再被壓縮，甚至可能有人被抓。不過，他始終認為民間智慧一定比官方強，即使禁令再嚴，民間總有辦法打出各式各樣的「擦邊球」，他深信民間聲音是永遠擋不住的。

《蘋果》記者／澎湃新聞網

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