中國外交部今日舉行第3場涉疆問題新聞發佈會，新疆維吾爾自治區黨委宣傳部副部長徐貴相表示，歡迎包括新一屆美國政府相關官員在內的外國各界人士「到新疆走一走、看一看」，但絕不接受任何「有罪推定式」的「調查」。

徐貴相又聲稱「新疆走的是人間正道，所做的一切都光明磊落、坦坦蕩蕩，沒甚麼不能看的」，外界應了解新疆的「真實情況」，「以免被美國前國務卿蓬佩奧的謊言蒙蔽了眼睛」。他又指，中方一直在就歐盟駐華使節訪疆事宜，與歐方保持溝通，作出「周到安排」，中方將「展現最大誠意，希望他們能盡量成行」。

習近平：全面建成小康社會 取得歷史成就

新華社報道，國家主席習近平1日在人民大會堂同各民主黨派同全國工商聯負責人等聚會，習近平聽取民革中央主席萬鄂湘的致辭後，形容2020年是新中國歷史上極不平凡的一年，經過艱苦努力，疫情防控取得重大戰略成果，經濟增長實現由負轉正，脫貧攻堅任務如期完成，全面建成小康社會取得歷史性成就。

習近平強調，2021年是實施「十四五」規劃、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一年，會堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，他希望全國工商聯要圍繞促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長的主題履行職責、發揮作用；中共中央決定，今年在全黨開展中共黨史學習教育，激勵全黨不忘初心，牢記使命，在新時代下加強黨的建設。

甘肅常務副省長宋亮落馬

中紀委網站公佈，中共甘肅省委常委、常務副省長宋亮涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查及監察調查。57歲的宋亮是河北辛集人，1990年10月加入共產黨，長期在內蒙古工作，暫不清楚他的落馬，與內蒙古煤炭反腐「倒查二十年」是否有關。

韓高速公路車禍致中國公民6死4傷

央視報道，南韓世宗市錦南面附近的「唐津-盈德」高速，今早8時23分發生車禍，一輛商務車撞上道路標誌牌後翻側，造成車上乘客7死5傷，目前已確認其中6名死者及4名傷者為中國公民。中國駐南韓大使館接獲韓方通報後高度重視，已啟動應急機制處理事件。

常居地登記將建構全國統一數據

中共中央辦公廳、國務院辦公廳公佈《建設高標準市場體系行動方案》。根據方案，內地將推動戶籍准入年限同城化累計互認。除超大、特大城市外，在具備條件的都市圈或城市群，試行以經常居住地登記戶口制度，有序引導人口落戶。新方案將完善全國統一的社會保險公共服務平台，推動社保轉移手續，加快建設醫療保障訊息系統；構建全國統一、多級互聯的數據共享交換體系，促進跨地區、跨層級、跨部門業務協同辦理。

新疆哈族NGO創辦人訪美突獲哈薩克撤銷控罪

多年來為新疆哈薩克族人奔走的人權團體「阿塔珠爾特志願者組織」創辦人賽爾克堅（Serikzhan Bilash），於上月20日抵達美國，近日停留華盛頓進行訪問。他今日向《蘋果》表示，突然接獲代表律師通知，哈薩克當局撤銷去年夏天對他提出的「挑釁罪」指控，通知書是「皺皺巴巴」，哈薩克內務部、阿拉木圖市內務廳的官方文件沒有印章，只有內務廳官員的簽名。至於，他另一項「非法佔有」罪的指控，則沒有被撤銷。

廣東省公安廳今日公佈，2020年全省共偵破經濟犯罪案件超過1.3萬宗，刑拘超過1.5萬人，從境外22個國家和地區拘捕外逃經濟犯罪疑犯133名，成功搗破多個長期在粵港澳三地活躍、從事非法買賣外匯的特大跨境地下錢莊犯罪集團。另外，省公安去年又獲93宗地下錢莊案件，拘捕1,301人，凍結近13億元人民幣（約15.6億港元）款項。

綜合報道

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