離職約3年半的上海浦東發展銀行前副行長穆矢，今日被上海市紀委監委通報，涉嫌受賄、隱瞞境外存款犯罪，遭開除黨籍。據內媒報道，穆矢在浦發銀行任職近17年，曾是最高薪的高層管理人員，2016年領取的稅前報酬為377.7萬元人民幣（下同，約453萬港元）。但其任內，該行曾發生嚴重違規事件，被罰4.62億元（5.54億港元），而穆矢因監管不力，亦被罰款30萬元（36萬港元）。

通報指，穆矢把國家託付管理的金融資源當作家庭謀利工具，憑藉對金融業務的熟悉鑽政策漏洞，破壞金融市場秩序；在國家審計期間，為防備日後可能被組織查處，與他人串供並偽造證據；違規從事營利性活動，在與本企業有業務關係的企業中投資入股；在幹部選拔任用中為他人牟取利益；家風不正，夫妻共貪，生活腐化；利用職權為他人牟利、受賄。

另外，穆矢被指隱瞞境外存款，數額較大；嚴重違反政治、組織等紀律和國家法律法規規定，且在十八大後不收斂，性質嚴重，影響惡劣；市紀委常委會經研究後，決定開除其黨籍，相關犯罪問題移送審查起訴。

公開資料顯示，穆矢出生於1961年9月，1994年3月至2000年7月間歷任天津信託投資公司總經理助理兼辦公室主任、信託業務二部總經理、信託總部總監等職。2000年7月，穆矢進入浦發銀行，2008年3月晉身總行，任風險管理總部總監。次年6月，穆矢成為浦發銀行副行長。2015年3月，在副行長的基礎上，穆矢又兼任浦發銀行董事會秘書。當年10月29日，穆矢辭任浦發銀行副行長，專職擔任該行董秘。2017年，穆矢轉投萬達金融集團，任職副總裁一職。

不過，有報道指，銀保監會曾發現，浦發銀行成都分行為掩蓋不良貸款，通過編造虛假用途、分拆授信、越權審批等手法，違規辦理信貸等業務，向1,493間空殼企業授信775億元，換取相關企業出資承擔浦發銀行成都分行不良貸款。事後，浦發銀行成都分行被罰款4.62億元，有關高層則受到開除、警告及罰款等處罰，當中包括穆矢被罰30萬元。

去年11月，上海市紀委監委網站發出公告指，穆矢涉嫌嚴重違紀違法，接受上海市紀委監委紀律審查和監察調查。

有指穆矢曾是浦發銀行最高薪的高管。據浦發銀行2016年年報，穆矢當年從該行領取的稅前報酬為377.7萬元，時任董事長吉曉輝、行長劉信義的報酬也僅為80.96萬元（97萬港元）。

1993年1月開業的浦發銀行，1999年在上海證券交易所掛牌上市，總行設在上海。截止2020年3季度尾，浦發銀行總資產約為7.67萬億元（9.2萬億港元），不良資產所佔比率為1.85%。

新浪網/ 每日經濟新聞

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