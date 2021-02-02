台灣一月初面對三波寒流，暖包被搶購一空。香港學生在台關注組周二（2日）表示，一直受台灣關照，台灣已形同第二個家，故近日連同相關民間組織舉辦港生回饋台灣計劃「和你暖」，已從香港訂購一批暖包寄至台灣，並發放八寶粥、可可粉等食物，盼為台灣在寒冬中添暖。

關注組指，今年一月天氣嚴寒，雖然近日已回暖，但禦寒物資仍有其必要，考慮到暖包一度缺貨，小組遂決定從香港訂購一批暖包寄至台灣，並偕同九月茶餐廳，本月1日晚上於台北車站派發100份八寶粥、可可粉及餐盒等物資，能力雖微薄，但仍盼盡一份社會責任。關注組也呼籲所有在台港生，抱持回饋台灣的想法，也歡迎港生日後參與小組策劃的其他計劃。

香港在台學生關注組成員王同學接受台灣《蘋果新聞網》電訪時表示，組內僅有5人，全都是學生，所以只能利用課餘時間、寒假策劃活動，是次計劃餐盒由茶餐廳提供，其他則是組內成員自掏腰包購買。至於耗資了多少？王同學婉拒回應，僅說在能力可負擔範圍內，並想藉此告訴台灣，港生沒把台灣的協助視為理所當然，享受台灣的寧靜之餘，也願意付出更多。

王同學說，目前第一波物資已發放完畢，計劃會持續進行，組內成員間均有不同想法，加上還須找合作資源，需要時間再作規劃。

台灣《蘋果新聞網》

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