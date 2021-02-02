台灣台南市昨晚發生嚴重車禍，一架載着6名男女及一隻狗的私家車，駛至安南區台江大道和工明二路交界時，疑車速太快失控，甩尾撞到路旁一間工廠的警衞室。車禍後車身嚴重變形，消防員到場後用工具將車身切開，將所有傷者送院，但送院搶救後傷重不治。台灣《蘋果新聞網》指出，車上的6名男女是三對情侶，年齡介乎16至22歲，兩名16歲女死者，都是台中一間高中的輟學生。當時六人打算前往墾丁遊玩，父母都不知情。開車的22歲王姓男子，車輛是借朋友的，他本身沒有駕駛執照。當地警方目前正在調查車禍原因。

共軍運8偵察機晚上擾台

台灣空軍今天發佈共機動態，指一架運8技術偵察機晚上侵入台灣西南防空識別區，台空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，及防空飛彈追蹤監控。

追蹤飛機動態的Twitter賬號「飛機守望」（Aircraft Spots）今天發佈，美國空軍一架U-2S「蛟龍夫人」（Dragon Lady）高空偵察機自位於南韓首爾以南的烏山（Osan）空軍基地起飛，在東海鄰近台灣海峽上空執行監偵任務。

市民拜財政局求財 屢勸不聽

過年拜財神？江西省贛州市安遠縣的民眾，近日都在凌晨時份同香燭、生果，到當地的縣財政局前燒香拜祭，早上留下大量的燃燒的蠟燭，地面亦有被熏黑痕跡。當地官員稱這是民眾的「心理慰藉，並沒有真正的實際作用」，已經多次勸導民眾，停止在政府部門前燒香。

哈薩克反中情緒再升溫

中亞國家哈薩克反中情緒高漲。人權團體阿塔珠爾特志願者組織創辦人賽爾克堅表示，因武漢肺炎疫情一度降溫的反中活動「現在又開始了」、「這樣下去將會發生大規模動亂」。哈薩克社運人士昆波拉特（Baibolat Kunbolat）今天在中國駐阿拉木圖（Almaty）總領事館前，手持在中國被捕的弟弟照片，指弟弟已遭關押「今天（第）1049天」，哈薩克警方隨後將他逮捕。

另一名社運人士阿茲希比（Serik Azhibay）去年8 月，在阿拉木圖總領事館針對中國侵略性政策而示威，手持中國大使張霄的照片並寫上「不受歡迎人物」，要求驅逐張霄而被捕，並遭關押15天。

賽爾克堅表示，「中國在新疆的政策引起哈薩克社會強烈不滿，如果不善待在中國的哈薩克人，哈薩克人沒辦法妥協，中國的一帶一路計劃在中亞將會很難進行下去。」

青島男嬰揸濕疹膏變大頭BB

山東青島近日有嬰兒疑因使用抑菌膏變成「大頭BB」，監管部門已將涉事產品送檢。福建漳州市早前亦有嬰兒使用面霜後，因為激素超標變成「大頭BB」。

青島大頭BB只有3個月大，使用一款名為「七草兩葉抑菌膏」，據指使用可治療濕疹的嬰兒潤膚乳近50日後，出現發胖、毛髮增多等情況。

相關執法人員已到涉事企業調查，產品亦已送檢。

台灣《蘋果新聞網》／央視新聞／北京青年報／中央社

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