國務委員楊潔篪今日透過視像方式，向美中關係全國委員會發表講話，這是中方高級官員，在美國新政府上台後首次對美發言。楊潔篪續批前總統特朗普政府嚴重損害中美關係，新政府應結束零和、大國對抗的過時思維，更警告美國要停止干預香港、新疆及西藏問題。不過，整個講話都沒有提及西方最關注的台灣及南海議題。

楊潔篪的發言透過即時傳譯為英文，他首先批評特朗普政府一直以「誤導政策」處理中美關係，認為是「戰略上和根本上的錯誤」，他聲稱美國視為競爭者也是錯誤。他又聲言中國一直都沒有干預美國的內政，包括美國的選舉，他又批評在貿易上美國濫用「國家安全」的概念。

楊潔篪向美國新政府表示，目前中美關係正於重要時刻，中美要尊重各自的政治制度及發展道路，應該從過時的思維中走出來，中美關係應該回復到以往可預期、有建設性的軌道上，中國已準備好與美國合作，推進中美關係進展。他又聲稱，各方要求中美合作的聲音相當強大，中美可以就個別議題有不同意見，但對於兩國的共同利益，則要控制雙方分歧。

當他警告美國不要干預香港、新疆及西藏問題時，聲稱美國要注意個別議題對於14億中國人的民族感情，聲稱這是碰不得的紅線。他又聲稱「沒有力量可阻礙中國發展」，開放是中國高速發展的動力，將會繼續堅持開放。

他又要求美國新政府，取消滋擾中國留學生、限制中國駐美媒體、關閉孔子學院，和打壓中國大陸企業等錯誤政策。同時，他又批評美國政府利用武漢肺炎疫情污名化中國，將影響中美合作控制疫情。

對於楊潔篪首次對美國新政府發言，不少網民在Twitter上討論，認為他的講話沒有任何驚喜，而他仍抱着北京當局自以為是的態度向美國講話，更是讓人失望。亦有網民注意到，楊的講話只提及香港、新疆及西藏，亦沒有提及西方關注的台灣及南海問題。

美國總統拜登在1月20日上任後，至今仍未與中國國家主席習近平通電話，早前有報道指北京當局爭取讓楊潔篪到訪華盛頓，與拜登高級幕僚會談，探討兩國領導人舉行峯會，但消息曝光後中國駐美大使館否認消息。

美中關係全國委員會網站

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