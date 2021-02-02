內地當局繼續打壓維權律師，曾協助被捕港人的律師任全牛的DQ聽證會，今日下午3時司法廳將送達聽證結果，曾受李文足委託代理709人權律師王全璋案的內地律師襲祥楝，被山東當局指涉及「擾亂法庭秩序」吊銷其律師執業證書，他要求當局舉行公開聽證會，當局發出通知，指聽證會將在本月7日上午於濟南市舉行，提醒他「準時參加」。

山東省司法廳的通知書是在上月30日發出，通知書指聽證會將在山東省律師協會報告廳舉行，由山東省司法廳社區矯正工作處副處長崔恒濤主持，當局除提醒襲祥楝準時出席之外，還可以委託一至兩名代理人參加。當局又特別加入「防疫」的提醒，明列確診、疑似武漢肺炎病人、無症狀感染者、尚在隔離的密切接觸者，及在14日曾到高、中風險地區者都不得出席聽證會。

當局指襲祥楝於去年7月浙江省湖州市池慎剛父子被控涉黑的案件中，涉「擾亂法庭秩序」、「干擾訴訟活動」而被吊銷律師執業證書。當局的文件宣稱，襲祥楝作為辯護律師，曾「多次不服從審判長指揮，持續打斷法官、公訴人發言，未經准許擅自發言，肆意干擾法庭審理的違規行為，且經法庭多次釋明及警告後仍不改正」，涉嫌違反《律師法》。

襲祥楝並非首次遭司法局針對。709案被捕律師王全璋的妻子李文足曾透露，王全璋被控煽動顛覆國家政權罪，家屬一開始委任李仲偉、襲祥楝律師代理，司法局施壓不許他們繼續代理，威脅拉人，兩名律師被迫退出。

然而，雖然當局宣稱聽證會是「公開」進行，但上月29日在河南鄭州舉行的任全牛聽證會，當局聲稱「公開聽證，不許旁聽」，禁止聲援的其他律師旁聽，代表任全牛的律師又遭到刁難，在會上遭主持人兩度打斷發言，聽證會最後在不到兩小時就完結。

《蘋果》記者

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