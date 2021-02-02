為避免長租公寓平台再爆雷，北京及深圳等一線城市近日先後公佈租賃市場新規，要求對分散式長租公寓的資金池嚴加監管，控制「租金貸」撥付對象，並對押金或超額租金進行專屬管理。

據內媒報道，北京市住房和城鄉建設委今日公佈「規範本市住房租賃企業經營活動的通知」，實施多項新規定，包括限制資金池、加強租賃合同管理，以及建立租賃糾紛調解機制等，以全面強化對分散式長租公寓企業經營活動的監管。

根據有關規定，住房租賃企業向承租人收取的押金，應通過北京房地產中介行業協會建立的專用賬戶託管，收取的押金數額不得超過一個月租金，至於預收的租金則不得超過三個月，當局同時明確禁止「長收短付」（中介平台代為取租客長期租金，卻支付房東短期租金，相變將大筆現金「據為己有」）經營模式。

另外，當地嚴控「租金貸」撥付對象，銀行業金融機構、小額貸款公司等機構不得將承租人申請的「租金貸」資金，在未得承租人同意前就直接撥給住房租賃企業。

深圳市住房和建設局，昨晚亦公佈「開展住房租賃資金監管的通知」的徵求意見稿，當中建議住房租賃企業開立唯一的住房租賃資金專用賬戶，用於收取承租人押金及租金，並與銀行簽訂協議接受對租賃資金的監管。深圳並要求，住房租賃企業收取押金及租金合計超過四個月租金數額的一部份，須交由銀行監管。

北京市住房和城鄉建設委員會有關負責人表示：「對以圈錢為目的大搞金融化、資本化，向老百姓『割韭菜』的邪路歪招，北京市將會堅決叫停，主動引爆」。

北京大學房地產法研究中心主任樓建波亦指，新規突出長租公寓發展要合法、規範、專業，決不能理解為把長租公寓「一棒子打死」。他又透露，北京還是堅決支持專業化、規模化住房租賃企業持有房屋並依法出租的做法，一系列稅收、金融等優惠政策「大禮包」，將陸續實施。

路透社／ 《北京日報》

---------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！