緬甸發生軍事政變。國務資政昂山素姬和總統溫敏等多名高層周一（1日）被軍方扣押。軍方更宣佈全國實施為期一年的緊急狀態。美國總統拜登周一發表聲明，譴責緬甸軍方發動政變，認為是對緬甸民主進程和法治的直接攻擊，威脅對緬甸重新實施制裁。

自由亞洲電台報道，在仰光開設製衣廠的港商李先生表示，緬甸政府早前在羅興亞人事件當中處理不當，引起西方國家不滿。他擔心，軍事政變將觸發新一輪制裁，造成災難後果。

李先生：「羅興亞人事件發生後，歐盟說要制裁緬甸，美國政府也發出了負面訊號。很多美國人都不去緬甸投資。一旦西方國家因昂山素姬遭軟禁再採取制裁行動，勢必造成『災難結局』，很多工廠會倒閉，很多工人會失業。」

對於政變發生後的情況，緬甸中華總商會一名職員表示，國營電視台在社交網站公佈， 因技術故障無法廣播，打開電視完全沒有訊號，首都內比都和主要城市仰光的電話服務和互聯網服務大受影響。

中華總商會職員：「目前我們所有電話沒有辦法打通。手機和電話完全沒辦法通，電視也停掉，早上起來就看到這種情況。」

身在仰光的浙江商會會長屠國定表示，當地市政府辦公室外有大批士兵部署。雖然全國民主聯盟號召民眾上街抗議，但仰光暫時沒有爆發騷亂。全國銀行周一暫停服務。仰光部分銀行櫃員機外大排長龍：「市政府大樓現在由軍方接管。街上也沒有甚麼大型遊行或暴動。銀行出了一個通知，由於網絡問題，取錢匯錢不方便，銀行也是關門，甚麼時候重開要看中央銀行的指令。」

緬甸是中國一帶一路戰略中一個重要的國家，協助中國擴展在印度洋的影響力。新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎表示，軍方接管緬甸政權，之前與中國達成的相關協議恐怕會推倒重來：「緬甸中央跟地方的利益不相符合，甚至會有衝突，一個新的政權上來，必定要跟不同地方有所協商，就是說怎樣讓一些地方接受它的管轄。中國包括一帶一路進來帶來不同的利益、資源，但代價由誰來承擔呢？之後的整頓我覺得還需要一段時間。這將對一帶一路在緬甸的持續發展會有比較關鍵的影響。」

北京在緬甸最重要的投資，是耗資13億美元（約100億港元）在西部若開邦興建的深水港和工業區。雖然若開邦內部暴力衝突不斷，緬甸當局仍在當地設為經濟開放區。但西方投資者拒絕投資，中國卻大力支持這個發展計劃。

與此同時， 中、緬兩國仍有不少磨擦，兩國邊界經常發生族群之間衝突，而中國企業在緬甸修建水庫和輸油管，惹來當地人強烈不滿，指摘中國破壞緬甸天然環境。

自由亞洲電台

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