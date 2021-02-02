山東濟南市獄警王興夫假扮西藏活佛，靠PS合成佛光、蓮花座等伎倆行騙，成功獲得大批信徒敬奉，10年間招收了3,000多名信徒，詐騙約1.98億元人民幣（2.38億港元），還以「身加持」、「雙修」等歪理，性侵至少10名女信徒。濟南中級人民法院近日宣判，王興夫涉及邪教破壞法律實施、強制猥褻婦女等多項罪名，遭判入獄25年。

據內媒報道，王興夫本來是濟南監獄的獄警，同時又以「氣功大師」的身份四處開班收徒，後來因為經常請假、曠職，於1997年被濟南監獄解僱。王興夫後來到四川俄若寺拜了一名老僧人為師，其師弟魯絨再幫助他偽造兩張名為「洛桑丹真」和「降巴洛桑丹真」的藏族身份證，透過在該省多座寺廟「坐床」，再由幾名大師認證其活佛身份，之後便到處招收信徒。

與藏傳佛教完全沒關聯的王興夫，為了取信民眾，錄製了「坐床儀式」的影片，還藉由PS佛光、蓮花座營造活佛的形象，結果10年間有3,000多人加入其門下，視其為「洛桑丹真活佛」，他也藉此斂財約1.98億元，坐擁12套房地產。

除了靠冒充活佛獲利，王興夫還逼迫信徒親筆立下毒誓，如果違逆其指示就會招致五雷轟頂、被蛇咬死、被水淹死等報應，許多信徒因此完全不敢違背王興夫的號令。另外，他又藉女弟子的信任，以「身加持」、「雙修」等歪理，每晚要一至兩名女弟子「服侍」，至少10名女信徒被迫與他發生性行為。

不過，警方相信，由於性侵害案件中多數受害者都不願主動報案，遭王興夫性侵的女子，恐怕遠不止10人。

央視

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！