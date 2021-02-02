全球啟動武漢肺炎病毒疫苗接種計劃，導致針筒需求大增。外媒引述中國針筒製造商表示，正24小時趕工生產，給他們帶來空前壓力。

中國是世界最大的針筒生產國，但全球多國1月陸續啟動疫苗接種計劃，製造商目前產能全開，仍難以應付源源不絕的訂單。其中，浙江康康醫療器械股份有限公司總經理郭春指出，該公司從去年12月開始接獲每份數量為1,000萬至2,000萬支針筒的出口合約，而疫情之前的每份合約訂購量僅為500萬支。

郭春說，公司正在增加產能，趕在5月前將某類型針筒產量提高3倍，但目前只能滿足部份訂單。他又指，針筒的價格已從疫情前的每支0.1元人民幣 （下同）漲到現在的逾0.3元，上漲了兩倍多。

東淄博僑森醫療用品公司一名楊姓經理則表示，「現在我們接新訂單時非常謹慎」，工廠2月收到的訂單必須要等到5月或6月才能完成。疫情前，僑森90%以上的訂單都來自國內，但現在國外訂單也正在增加。

據悉，僑森是全球最大醫療設備企業之一的必帝公司（Becton Dickinson）供應商。

楊經理又稱，僑森逾1,000名員工每天以三班制、24 小時開機生產，並趕在農曆新年前盡力增加產量。

有指武漢肺炎疫苗接種必須覆蓋到至少70%人群，才達到群體免疫效果。按這比例估算，中國至少需要9.8億人接種疫苗，估計全球疫苗需求量最終可能達到100億劑。

目前，中國疫苗針筒主要還是出口到歐美國家，但產品要符合歐盟CE、美國FDA要求的廠商並不多。中國能生產無菌針筒的廠商大約超過400間，但有機構統計顯示，年產量超過1億支的企業只有30多間，其中僅10間一線企業的年產能超過10億。

路透社/ 中央社

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