台灣駐加拿大代表陳文儀近日投書加拿大《國會山時報》（The Hill Times），強調面對中國的迫害，民主國家必須團結起來，與民主堡壘台灣齊心齊力，聲援香港。中國駐加使館發言人於加東時間1日回應指，已致函《國會山時報》駁斥陳文儀的涉港言論，批評文章公然對涉港問題說三道四，聲稱「一國兩制不可行」，污衊香港民主受到「侵蝕」，鼓吹「保衞台灣」。中國駐加使館發言人指出，該文章罔顧事實，誤導公眾，中方對此堅決反對。

中國駐加使館發言人表示，香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到切實貫徹落實，香港居民享有前所未有的民主權利和廣泛自由。但2019年香港「修例風波」以來，「港獨」和本土激進分離勢力活動日益猖獗，暴力恐怖活動不斷升級，外部干預勢力和「台獨」勢力赤裸裸地加大干預香港事務，嚴重危害香港公共安全，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，對國家安全構成現實威脅。香港國安法彌補了香港的法律漏洞，有利於使「一國兩制」方針在法治軌道上行穩致遠，有利於香港長治久安，保障的是香港絕大多數居民的安全和依法享有的各項權利和自由，是維護香港長治久安和長期繁榮穩定的「定海神針」。

發言人指出，在加拿大的「台獨」勢力為一己之私操弄涉港議題，污名化「一國兩制」，再次暴露了他們企圖與外部勢力勾連，不斷進行謀「獨」挑釁的醜惡嘴臉。中方重申，民族復興、國家統一是大勢所趨、大義所在、民心所向。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移；任何妄圖破壞「一國兩制」、破壞香港繁榮穩定的圖謀都必將遭到包括廣大香港同胞在內的全體中國人民的堅決反對，任何挾洋自重、破壞兩岸關係的圖謀和行徑必將失敗。

發言人敦促加拿大媒體在涉及中國主權和領土完整等重大核心利益的問題上秉持正確立場，恪守一個中國原則，不為「台獨」勢力活動提供平台，以免發出錯誤訊號。

陳文儀於1月27日在《國會山時報》以「香港情況危急，與台灣結盟協力」為題，談到年初香港民主運動人士再次遭受攻擊。參與2020年香港立法會民主派初選的50多名香港民主派人士，被以違反「港版國安法」為由逮捕，香港電台（實為蘋果日報大樓）也遭警方突擊搜查。

陳文儀指出，這次大規模逮捕民主派政治人物，是北京當局已不願信守維持香港高度自治承諾的最明顯訊號，消弭捍衞香港基本民主權利力量的意圖，已昭然若揭。「這是讓香港逐漸中國化的另一舉措，凸顯所謂『一國兩制』的不可行。」

面對中國的迫害行動，陳文儀呼籲，民主國家必須團結一致，與民主堡壘台灣，共同聲援香港。假如有能力的國家無法挺身而出，「民主」將難逃威權主義國家的挑戰。近日香港大規模逮捕行動正在考驗全球共同捍衛民主的能力；若未能成功通過試煉，下回必將更難應對。

陳文儀提到，台灣總統蔡英文曾表示，「絕不能對香港僅存自由逐漸消逝的情勢，袖手旁觀。」蔡英文堅定支持港人追求自由民主，因為她深知中國共產黨獨裁政權野心已超越任何國界的限制。

陳文儀強調，擁有2,350萬人口的現代化國家台灣，是亞洲自由民主堡壘，與加拿大享有共同利益、價值及承諾，台加兩國是天然夥伴及盟友。如欲維繫共同價值觀和以規則為基礎的國際秩序，必須保衞像台灣這樣的民主國家。

中新社／中央社

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