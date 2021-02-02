內地地方各級領導層陸續換屆之際，中共中央紀委機關、中共中央組織部、國家監察委員會聯合印發《關於嚴肅換屆紀律加強換屆風氣監督的通知》，在嚴明換屆紀律方面，明確提出「十個嚴禁」，包括嚴禁結黨營私、嚴禁拉票賄選、嚴禁買官賣官等；通知又特別提及，要對境內外敵對勢力搞擾破壞換屆，嚴加防範、堅決打擊。

通知所指的「十個嚴禁」，包括：嚴禁結黨營私、嚴禁拉票賄選、嚴禁買官賣官、嚴禁跑官要官、嚴禁個人說了算、嚴禁說情打招呼、嚴禁違規用人、嚴禁跑風漏氣、嚴禁弄虛作假，以及嚴禁干擾換屆。

《通知》又謂，對境內外敵對勢力搞擾破壞換屆的，要嚴加防範、堅決打擊；對黑惡勢力、家族勢力、宗教勢力干擾影響換屆選舉的，違規接受境外機構、組織、個人提供資助或者培訓的，以威脅、欺騙、利誘等手段妨害他人自由行使選舉權的，造謠誹謗、誣告陷害或者打擊報復他人的，一律嚴厲查處，涉嫌違法犯罪的依法追究法律責任。

《通知》並且警告，選人用人中的腐敗現象和不正之風還禁而未絕，一些地方政治生態尚未完全修復，干擾破壞換屆的風險隱患尚未完全消除，換屆期間往往又是問題易發多發期，對此必須高度重視，進一步嚴明紀律要求。

按照內地慣例，絕大多數省級地方官員都會在今年底或明年上半年完成新老交替。據統計，近六成省分去年內調整了黨委書記或政府主要官員，今年預計有至少7省的黨委書記將出現調整，當中包括江蘇、山東、河南等經濟和人口大省。

另外，新華社昨日報道，今年全國人大及全國政協會議，將分別於3月5日和3月4日在北京開幕。

新華網／多維新聞網

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