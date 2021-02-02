案情堪比南韓電影《殺人回憶》真實版的河北邯鄲市連環姦殺案，隨着犯人王書金今日（2日）被處決而終於了結。王書金被指至少涉及4宗強姦案，其中3名受害人更遭他殺害，僅一人死裏逃生。而王也是內地著名冤案聶樹斌姦殺案的關鍵人物，聶樹斌當年「含冤」遭處決後，王書金才自認是該案真兇，但王書金最終仍不被認定與該案有關。連同華融資產董事長賴小民等人，中共在過農曆新年前，已處決了4名死囚。

最高人民法院頒下的死刑覆核文件指出，53歲的王書金涉及4宗強姦及故意殺人案，案發地點均在河北省廣平縣十里鋪境內。法院認為，王書金曾因犯強姦罪被判刑，刑滿釋放後不思悔改，又再犯案，「主觀惡性極深，人身危險性和社會危害性極大，罪行極其嚴重」，雖被傳召後主動供述犯罪經過，但不足以獲得法院從輕處罰。

對於王書金終於伏法，其中一名受害者家屬王玉申表示，得知王書金被執行死刑感到安慰，「殺人償命，等27年，殺妻之仇終於報了。」

不過，最高人民法院刑三庭負責人表示，王書金2005年1月歸案後雖主動供述涉及的6宗案件，法院審理後只認定其中4宗，主要是根據刑事訴訟法規定，對刑事案件的判處要重視證據，不能輕信口供，「只有被告人供述，沒有其他證據的，不能認定被告人有罪和處以刑罰；沒有被告人供述，證據確實、充份的，可以認定被告人有罪和處以刑罰。」

該名負責人強調，王書金不被認定的2宗案件，是經偵查機關核查和檢察機關審查後，當局認為不能成立，因此公安機關不予認定，公訴機關不予指控，有關做法符合法律規定。然而，其中一宗是發生於1994年8月、極具爭議的聶樹斌涉嫌姦殺案。

當日，河北省石莊西郊一名工廠女工遭姦殺，聶樹斌因被公安認定為疑犯，最後被判處死刑，並予以執行。王書金在河南落網後，坦承自己才是聶案的真正犯案者。至2016年12月，最高法第二巡迴法庭終於還聶樹斌翻案，宣告撤銷原審判決，改判聶無罪，算是還他一個公道。

遲來的公義，背後還是充滿疑團，始終無法改變聶樹斌家散人亡的悲劇。從獲知王書金被捕那一刻起，聶樹斌的母親張煥枝便開始為兒申冤的上訪之路，聶樹斌的父親聶學生因受不了兒子是「強姦殺人犯」被執行死刑的打擊，吃安眠藥自殺未遂而變成偏癱，治癒後行動不便，退休在家。

至於南韓電影《殺人回憶》，則是改編自真人真事的「華城連環殺人案」，犯人5年內姦殺10名女性，僅有 1 名受害人倖存，不僅經過33年仍未破案，因為情節太過驚悚，除2003年被著名導演奉俊昊拍成《殺人回憶》，隨後又改編成多部電影和電視劇。至前年9月，南韓警方利用DNA技術，終於確認該宗連環姦案的疑犯，就是正在服刑的李春載。

另外，被指殺害「百香果女孩」楊曉燕、二審被維持死刑的男子楊光毅，今日在廣西欽州市被處決，當局稱行刑前楊光毅拒絕申請與家屬作最後會面。楊曉燕家屬稱「等了兩年多，終於等到這一天」，正打算按當地習俗，為小燕辦理後事。

案情指楊光毅在2018年10月4日，將在住所附近摘百香果販賣幫補家計的楊曉燕帶上山，將她強姦及殺害，更搶走她身上的32元人民幣（下同，約38港元），然後棄屍山邊，一審被判死刑。去年3月二審時，法院改判他死緩，但小燕家屬不服上訴，案件發還重新二審，去年底將楊光毅改判死刑。

連同華融資產董事長賴小民，以及2015年1月殺害97歲老人的「番禺毒保母案」兇手陳宇萍， 中共在農曆新年前，已處決至少4名死囚。

紅星新聞網／新浪網

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