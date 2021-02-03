中國互聯網絡信息中心（CNNIC）今日發表的第47次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》，內容指出，截至去年12月，中國網民規模達9.89億，手機網民規模達9.86億，互聯網普及率達70.4%。其中，40歲以下網民超過50%，學生網民最多，佔比為21.0%。面對龐大網民，中央網信辦上周召開全國網信系統規範網絡傳播秩序工作視頻會議，研究部署規範網絡傳播秩序工作，以控制訊息傳播。

報告亦發表其他用戶群的數據，包括即時通訊用戶規模達9.81億，網絡購物用戶規模達7.82億，短視頻用戶規模達8.73億。

報告亦就非網民作統計和分析，中國非網民規模為4.16億，其中60歲及以上非網民群體佔非網民總體的比例為46%；非網民仍以農村地區為主，農村地區非網民佔比為62.7%，高於全國農村人口比例23.3個百分點。

使用技能缺乏、文化程度限制、年齡因素和設備不足是非網民不上網的主要原因。調查顯示，因為不懂電腦／網絡而不上網的非網民佔比為51.5%；因為不懂拼音等文化程度限制而不上網的非網民佔比為21.9%；因為年齡太大／太小而不上網的非網民佔比為15.1%；因為沒有電腦等上網設備而不上網的非網民佔比為13.3%。

報告稱，非網民在出行、消費、就醫、辦事等日常生活中遇到不便，其中沒有「健康碼」無法進出一些公共場所位列首位，佔非網民的27.2%；其次是無法現金支付，佔非網民比例的25.8%；買不到票、掛不上號佔非網民比例的24.9%；線下服務網點減少導致辦事難、無法及時獲取信息的比例分別為24.6%和22.9%。

報告調查發現，促進非網民上網的首要因素是方便與家人親屬溝通聯繫，佔比為32.5%；其次是提供免費上網培訓，佔比為30.3%；提供可以無障礙使用的上網設備是促進非網民上網的第三大因素，佔比為30.0%。報告認為，中國網民增長仍具有較大發展空間。

中新社／鳳凰網

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