中共今年建黨百年，繼國家反恐怖工作領導小組組長的公安部部長趙克志要求加強高壓反恐，「露頭就打」之外，教育部今日則要求全國的中小學及幼兒園都要加強安全管理，嚴防暴力恐怖事件發生。

教育部今日在網站公佈「關於做好2021年中小學幼兒園安全管理工作」的通知，要求進一步健全校園安全管理制度、加強校園周邊綜合治理、落實校車安全管理要求、開展學生欺淩防治行動、深化網絡環境專項治理等提出明確要求。

通知特別提出要嚴防暴恐事件發生，要求加強對教職員工和臨聘人員教育管理，及時化解矛盾糾紛，嚴格落實保安值守和內部巡查制度，禁止無關人員和爆炸物、管制刀具等危險物品進入校園，嚴防暴力恐怖事件發生。

近年內地校園亦常出現學生遭同學欺淩事件，通知要求，要定期開展預防欺淩專題教育，引導學生掌握防範欺淩的基本知識和技能，增強自我保護意識和能力，自覺遵規守紀、知法守法；要加強中小學生心理健康教育，對有心理困擾或心理問題的學生開展科學有效的心理輔導，培養學生健全人格和積極心理品質。

新華社

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