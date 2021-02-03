英國廣播公司（BBC）引述中國再教育營保安及曾被囚禁的新疆婦女指，再教育營內涉及有系統的強姦、性虐，施暴男子是警察或其他外來男人，他們會付更多錢挑選年輕漂亮的女生。

曾被關在再教育營9個月的Tursunay Ziawudun目前在美國定居，她指再教育營內的女子每晚都會被帶出監房，到一間沒有閉路電視的黑房，被多於一個男人性侵，即使當時尚未有疫情，但這些男人都戴着口罩，「這永遠是我最難忘的傷疤」。有些女子被帶離監房後，就一去不返；回來的人被警告，不准透露任何事：「你只能安靜地躺着，這樣做就為了磨滅所有人的意志。」

Ziawudun在哈薩克時曾接受媒體採訪，不過當時她因為害怕一旦透露細節，就會被送回新疆，承受比之前更嚴苛的「懲罰」。

另一名曾被囚禁在再教育營18個月的女子Gulzira Auelkhan，亦表示再育營內涉及有組織的大規模強姦。她指，自己曾被強迫脫去維吾爾族女子的衣服，再鎖上手銬，讓女子待在房內等男子進來，這些男子有警察，也有其他外來的男人。當男人離開後，她負責清潔房間及帶女子去洗澡；她指，有些男人會付更多錢，挑戰年輕貌美的女囚。

一名在再教育營內教漢語的烏茲別克女人Qelbinur Sedik從一名中國女警打聽到，性侵再教育營的女囚成風，而且不止性侵，有中國警察更電擊女囚的生殖器官，這與Ziawudun在不同場合的指證脗合。Sedik更指，電擊的有四種，包括電椅、電手套、電頭盔及用電棒雞姦，「她們的尖叫聲響徹整幢大廈，午飯時、上課時都會聽到」。

另一名被迫在再教育營內工作的女子Sayragul Sauytbay甚至指，有百名女囚被迫看着多個警察輪暴一名年僅約20歲的女子。

一名要求匿名受訪的再教育營前保安指出，每個人被關到再教育營時，都被迫背習近平語錄，考得不及格的人會被迫穿上不同顏色的衣服，代表接受不同程度的懲罰及獲得糧食的份量，他亦證實，再教育營內有人用電擊的工具。

美國前外交官兼皇家聯合服務學院（Royal United Services Institute）學者巴頓（Charles Parton）指出，中國國家主席習近平是制定治理新疆政策的「建築師」，下級強姦等問題，高層只會選擇隻眼開隻眼閉。

專注研究中國新疆和西藏問題的德國人類學家鄭國恩（Adrian Zenz）則指出，以上見證是他聽過最可怕的暴行，這些細節也證實了在再教育營內的性虐待，遠比外界想象嚴重。

英國廣播公司

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