上海市檢察二分院今日通報，上海浦東發展銀行前副行長穆矢，涉嫌受賄、隱瞞境外存款被拘留。該案正在進一步辦理中。

上海市紀委監委前日（1日）消息，59歲的穆矢被指身為國有金融企業黨員領導幹部，理想信念喪失，紀律底線失守，價值觀變異，對黨紀國法毫無敬畏之心，把管理的金融資源當作家庭謀利工具，憑藉對金融業務的熟悉鑽政策「空子」，破壞金融市場秩序。在國家審計期間，穆矢為防備日後可能被組織查處，與他人串供並偽造證據，對抗組織審查；不如實報告個人有關事項，在干部選拔任用中為他人謀取利益；違規從事營利性活動，在與本企業有業務關系的企業中投資入股；家風不正，夫妻共貪，生活腐化；利用職務便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受巨額財物；隱瞞境外存款，數額較大。

上海紀監委決定將穆矢開除黨籍處分；收繳其違紀所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

美偵察機從沖繩起飛

北京大學旗下海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台（SCS Probing Initiative）在Twitter發佈，今日（3日）上午一架美國空軍的RC-135S電子偵察機現身黃海上空。該機是從日本沖繩基地起飛，穿過東海防空識別區後抵達黃海，在靠近膠東半島的位置掉頭。另外還有一架KC-135T加油機同日較早時候從沖繩起飛，為RC-135S電子偵察機提供空中加油。

美軍RC-135S偵察機也曾前往黃海上空，被揭使用虛假電碼。「南海戰略態勢感知計劃」平台曾在去年9月9日發出消息，美軍一架RC-135S導彈監視機從沖繩嘉手納基地向北起飛後，信號消失。隨後1架顯示為「馬來西亞」的飛機（752B29）進入黃海，並從凌晨5時許起持續盤旋至上午11時方才離開，其間最近時距離山東領海基線約56海浬。

中新社／Twitter

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！