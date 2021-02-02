中國人農曆新年喜愛貼「福」字揮春，惟如果貼了一個「禍」字，真是大吉利是。國家文化部轄下的人民文學出版社早前推出定價為169元人民幣（約203港元）的《五福迎春‧人文年禮2021》新年禮盒，豈料禮盒內的5張「福」字揮春，竟暗藏一個「禍」字。出版社收到反映後即時認錯，兼將禮盒下架和安排退款，但事件惹來網民熱議。堪輿學家唐碧霞指，亂貼「禍」字揮春，確會讓戶主整年運勢欠佳。香港書法家楊祐添向《蘋果》表示，事件除反映出版社事前準備欠嚴謹，更批評5張揮春風格不協調，美術眼光都有問題。

定價為169元人民幣的《五福迎春·人文年禮2021》禮盒原在網上有售，禮盒內除了有揮春，還有國畫門神、對聯、利是封、牛年福襪、啤牌等。有網民發現，禮盒內獲已故書法大師啟功家人授權的五張「福」字揮春，當中竟有一張是「禍」字，有網民揶揄：「出版社連福禍都不分，只管賣東西賺錢！」

烏龍事件曝光後，人民文學出版社即發文道歉，解釋揮春從《啟功書法字彙》中選取了5個「福」字，後來向多位書法專家求證後確認當中有一個錯字。出版社承認屬嚴重工作失誤，向顧客道歉外，亦將貨品從網店下架，向受影響顧客安排退款或補償。

堪輿學家唐碧霞表示，如果在家貼了「禍」字揮春，確不利屋主，「唔單止有心理影響，仲產生一個叫形影之煞，無論發生咩事，都覺得係唔好事，整年運勢都唔好」。唐碧霞又指，揮春其實不可胡亂張貼，否則只會有反效果：「例如今年唔可以在正北和東南位貼揮春，因為正北是細病位，東南是大病位，更忌紅、紫、黃及啡的物件。如在相關位置貼揮春，仲係寫〉『禍』字，更加弊傢伙。」

香港書法家楊祐添表示，出版社承認出錯的「禍」字，屬草書書體，草書「禍」字與草書「福」字非常相似，的確容易混淆，「出版社啲人（職員）只是普通人，不是書法家……亦可能因為畀唔起錢，唔會搵書法家去做」，最終將「禍」字誤解成「福」字。楊祐添指，古時有許多字都相同，例如「老」、「考」就屬同源同意，草書上就會出現共用情況：「意思相近可能大家都無所謂，但（福、禍）意思相反就梗係唔掂啦！」

除了字體意思出錯，楊祐添更認為出版社印製的5張「福」字揮春，其中4張屬行書，只有擺了烏龍的「福」字是草書，已造成不協調的感覺：「連美術眼光都有問題。」

網民意見：

仙人掌VS稻草人：你以為你買的是五福，其實藏着禍。

12345678nw：不說沒多少人認出來。

一天不浪心慌慌：人文社會就這點文化？

wisdomho：錯版，一百年後值大錢。

藍蠅：送禍到家。

叫我周莊：間接折射出書法文化的衰落。文創部肯定大部份是年輕人。

《蘋果》記者／《廣州日報》／新浪微博

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