臨近農曆新年，內地茅台酒的價格又再急升，並捲起炒風。被視為較大眾化的53度飛天茅台，原價1,499元人民幣（下同，約1,799港元），但現在已一瓶難求，北京部份商家更標價貴逾一倍，且仍然有價有巿，即使各大網上平台放寬購買條件，巿場求過於供的情況未見改善，反而「益了」炒家，讓他們發了一筆新年財。

北青報記者走訪北京多家茅台酒專賣店、酒類專賣店以及部份非茅台合作渠道的超市，均表示目前沒有1,499元茅台的現貨。

其中一家貴州茅台特約經銷商店的職員向記者表示：「1,499元的茅台？早就沒有了。現在店裏有貨的茅台2,800元（約3,360港元）一瓶。」店內又放了十多個手提袋在地上，每個手提袋都裝有兩瓶茅台，該職員聲稱，這些茅台都已是以2,750至2,800元（約3,300至3,360港元）賣出去。

而部份超市亦沒有500ml的53度茅台，只有475ml的茅台，但價格高達3,200元（約3,840港元）以上。一些酒舖雖然有500ml的53度飛天茅台，但是售價同樣要在2,800元以上。而且部份店員多是謹慎地詢問購買者身份，並表示可以加微信，目前沒貨，來貨了再通知。

而中新經緯的記者更發現，北京有售賣飛天茅台的門店，叫價高達3,400元（約4,080港元）。

在家樂福超市，茅台酒專櫃放着大量飛天茅台，並標價1,499元，幾乎路過的顧客都會查詢，但得到回覆都：「不賣，得到網上搶」。

原來各大網絡平台或超巿都曾設置限制，蘇寧易購、網易僅限會員搶購茅台；廈門夏商亦曾規定，顧客要在前3個月消費積分滿3,000分以上可預約購買2瓶飛天茅台、6,000分以上可預約購買4瓶；鄭州一間大型商巿也規定，只有會員才可預約搶購飛天茅台，並且需要事前累積一定的消費積分。

雖然這些措施，大部份2月起已經取消或放寬，但茅台的供應量卻未見明顯增加。「別說搶沒搶到，我都沒有機會進入頁面。」有參與京東、蘇寧兩個平台搶購的市民表示，他就不停地刷新，但顯示的頁面都只是一句「很遺憾」。

由於有人出2,400元（約2,880港元）以上收購散裝茅台，一瓶就有近1,000元（約1,200港元）的利潤，這使炒家趨之若鶩。即使多家網上平台取消搶購門檻，普通的消費者都搶不過「經驗豐富」的炒家。

炒家加入令茅台供求更加失衡，業內人士分析，茅台現在被市場當成了投資品，這也就導致了即使茅台近期加大了市場供應，價格也難以下降，亦會引起網絡詐騙等問題。

北京青年報／中新經緯

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