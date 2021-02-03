國際武漢肺炎疫情嚴峻，各國視疫苗為對抗疫情的萬靈丹，紛紛大肆搶購，讓台灣在採購國際疫苗上有困難。台灣研發武漢肺炎疫苗的高端疫苗公司，已在上月正式展開二期人體臨床試驗，聯亞生技也於上周五經衞福部獲准二期人體臨床試驗，若一切順利高端將於6月底完成緊急授權審查。

高端疫苗二期臨床試驗主持人、台大醫院感染科主治醫生謝思民說，二期人體試驗於上月19日正式核准後，須於30個工作天內募集3700人且施打第一劑疫苗，而1月22日已在台大醫院、林口長庚醫院、台北醫學大學附設醫院同步開打第一劑，就台大統計，截至2月2日止，共收案400多人，其中已有超過百人施打，總共需打兩劑。

謝思民說，依照計劃，經詢問病史等審核通過加入人體臨床試驗者，還須進行身體理學檢查及抽血，當施打第一劑疫苗後，將間隔28天施打第二劑，再隔28天抽血檢驗體內中和抗體效價，預計6月初完成試驗，6月中旬送交試驗報告至食藥署，6月底完成緊急授權審查，一旦通過便開始製造疫苗，預計第一批疫苗數量約為100萬至200萬劑。

不過，謝思民仍煩惱着招募受試者的速度，他表示，雖然去年11月11日食藥署成立受試者招募平台，並在衞福部部長陳時中的號召下，約一周時間即有2萬人登記，但以電話詢問意願後卻發現，許多人登記是一時衝動，或認為只要打一針就能領到1.8萬元新台幣（約4,990港元），一旦了解人體試驗過程如此複雜，大多數的人都不願參與。

謝思民說，人體臨床試驗過程包括抽血、檢驗、施打疫苗、每天填寫日誌卡，記錄身體有無發燒、關節痛、倦怠等症狀，就是因為過程如此複雜，希望參與試驗的民眾，應帶有為防疫貢獻心力的態度，更呼籲有興趣參與試驗者可以踴躍報名。

台灣《蘋果動新聞》

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