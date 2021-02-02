在中共總書記習近平近期強調對一把手加強監督之時，中紀委網站昨刊文披露，去年有5,836名縣處級以上的一把手官員被立案審查，湖北包辦當中923宗。文章又指，各級紀檢監察機關緊盯關鍵少數，嚴肅懲處違紀違法「一把手」。時事評論員劉銳紹向本報指出，地方官員幹部缺乏執行精神，中央是想在二十大前，懾服官員幹部，令他們有所作為，減低民間不滿。

文章指出，一把手主政一方、掌管一域，往往被不法分子視為拉攏、腐蝕、圍獵的重點對象，十九大後查處中管幹部中，主要問題發生在一把手崗位上的逾100人。文章引述各地紀檢監察機關的審查調查數據，稱落馬的一把手佔相當比例。如去年，湖北省紀檢監察機關處理923宗與一把手有關的案件，其中涉及廳局級一把手案件18宗，縣處級一把手案件264宗。廣西紀檢監察機關共上報一把手問題，涉及1,011人，處分各級一把手726人。

用人唯親 重用「波友」

文章舉例，海南省委前常委、海口市委原書記張琦是「靠地斂財」的典型。2010年至2018年間，張幫助多名私營企業主在儋州、三亞、海口違規取得近7,000畝土地。其中，張幫助某地產商違規設置排他性條件，違法獲取1,000多畝土地，又佔用地質公園、生態林地，令國家損失數十億元。據了解，2017年4月以來，海南各級紀檢監察機關共查處涉及工程領域腐敗案件515件，合共536位一把手，比例高達30%。

文章稱，一把手的墮落離不開「權」字，他們以權謀私、大搞利益輸送，對所在地方、單位的政治生態、經濟社會發展造成惡劣影響。文章也提到，重慶市黔江區委前書記楊宏偉是「任職地區政治生態的最大污染源」，由於楊愛好打籃球，球友們都獲得重用，同學同鄉舊部常獲破格提拔。文章認為這是用人的「小圈子」及「抱團式腐敗」。據統計，楊宏偉離開黔江後，該區多達70名處級幹部因違紀違法問題被立案查處，違紀違法行為多發生於楊主政的期間。

關於對一把手的調查，習近平在上月28日的政治局會議曾強調中央巡視工作和反腐敗，宣稱巡視要「加強黨內監督的戰略性制度安排」，並且「全覆蓋」，盯住權力和責任，加強對各級領導班子和關鍵少數，特別是「一把手」的監督。

減少權力佈局變數

時事評論員劉銳紹指出，對比起中國官員幹部的總人員，中紀委只提到5,000多人縣處級被查，數量實在十分少，只是「高高舉起，慢慢打下」。他分析，中共近期頻提到一把手的監督，相信與即將來臨的二十大有關，因為地方黨員幹部長期懶於執行中央的指令，如今中共由上而下命令，是想令下級懾服，令他們有所作為，減低二十大前的民間不滿，減少權力佈局的變數。

《蘋果》記者/中紀委網站