廣東省汕尾市海豐縣的警方，透過「平安海豐」微信公眾號公佈，香港女子李X玲上月29日下午6時多，到當地一間隔離酒店送餐，給因為回鄉而要接受隔離的父親，但因為送餐違反內地的防疫隔離規定，她被在場人員勸阻。可是李女不服，不斷挑釁職員，更用手機拍下過程放上網，聲稱「香港居民在海豐縣粵海明珠酒店隔離慘過坐監」。

李女在本月1日晚到當地的派出所投案自首，聲稱承認錯誤，李女目前被行政拘留。

內地隔離酒店的環境確實強差人意，早前有報道指，在汕尾的隔離酒店衞生環境惡劣，送給隔離人士的食物放在地上，曾經傳出多人食用後出現腹瀉。亦有在惠州隔離的港人稱，每日100元人民幣（約119港元）的三餐質素欠佳，發現菜中有蟲及雞毛。隔離酒店亦以「食品不清潔」為由，禁止家人向隔離人士餐或叫外賣。

另外，黑龍江省哈爾濱市呼蘭區的康樂嘉園老年公寓，周三（3日）有防疫義工倒垃圾時，被人持刀捅傷後身亡，從照片可見，一名男子倒在血泊中。

黑龍江警方發通報證實事件，指事發於下午12時40分，死者姓張，被一名姓陳姓居民持刀捅死，張男送醫搶救無效物亡。陳男目前被刑事拘留，案件仍在調查中。

微信／澎湃新聞網

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