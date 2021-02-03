緬甸政變第3日，國務資政昂山素姬等多名文人政府高層被捕，雖然國內未有爆發大規模衝突，但氣氛仍然緊張，有在緬台商向《蘋果》表示，民眾現時人心惶惶，盡量將現金從銀行提出來傍身，亦華人表示，國內最大城安仰光已慢慢復恢正常。

在仰光居住的台灣人Calvin透過Facebook向《蘋果》表示，現時網絡仍然不穩定，主要的街道上都一片冷清。晚上8時之後，軍方實施宵禁，軍人會在街上巡邏。Calvin又說「民眾現時人心惶惶」，都盡量把銀行的積蓄領出來，並減少除生活必須品以外的消費，但他亦補充，2月1至3日，民眾去換鈔票都很守規矩，暫時沒有看見失控或銀行擠提的情況，物資供應亦未見欠缺。

對於有傳緬甸道路封閉、機場關閉，經營網絡生意的Calvin指，自己日常生活範圍不會經過有封路的地方，他也不清楚機場的情況，但由於疫情關係，他未有打算即時回台灣，需要靜觀其變，「任何決定都會有變數」。

路透社有報道指，仰光民眾發起抗議，市內周圍響起汽車喇叭聲，以及民眾敲打鍋盤聲以示不滿。但Calvin慨嘆，過去緬甸軍政府曾打壓抗議的民眾，導致民眾仍有心理陰影，估計不會有太多人聚集抗議。

另一位華人阿譚（化名）亦為《蘋果》拍攝了仰光街道上的片段，片段中顯示，行駛中的車輛不算多，道路暢通未見軍警把守，道路兩旁部份的商店未有營業。阿譚又指2月1至2日，民眾較少出門，但認為一切已慢慢復恢正常，通訊也沒有受影響。

緬甸2012年舉行近23年來首次民主選舉，不足10年又倒退至軍人政權，但阿譚認為，緬甸近年的情况不是外界想像得那麼糟，富庶的人越來越多，道路上的名車也很多，他認為緬甸人的生活質素不會比印尼差。

《蘋果》記者

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