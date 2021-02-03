兩岸疫情最新情況：國家衞健委最新數字顯示，昨日（2日）新增25宗確診，其中本土個案15宗，包括吉林8宗、黑龍江6宗、河北1宗；10宗為境外輸入個案，上海4例，廣東2例，四川2例，江蘇1例，陝西1例；另外新增12宗無症狀感染者，5宗為本地個案。大陸累積確診病例89,619宗，死亡病例4,636宗。另外，台灣共有確診病例915宗，死亡病例8宗。

內地官方公佈的數字中，死亡數字維持在4,636宗。但有消息傳出，遼寧省瀋陽巿過去近兩個月引發疫情的一號確診病人尹老太已去世，但官方一直未有確認。

最先傳出尹太逝世消息是微博，有帖文指67歲的尹老太因膿毒性休克，1月30日於瀋陽六院康復中心死亡，同日晚上7時火化。內地津雲新聞的記者指多個渠道確認，尹老太去世的消息屬實。但瀋陽抗疫一線專家組的馬曉春教授則透露，作為首例患者尹老太現在屬於危重症，一直沒有好轉，由於年事已高，肺部的損傷較重，現在病情進入僵持狀態。

瀋陽市衞健委相關人員則表示，目前關於尹老太的消息還不便透露，必須通過市裏相關部門統一發佈。而瀋陽市委宣傳部相關人員則指，尹老太只是眾多病例之一，沒必要針對某個患者專門發公告，對於尹老太是否去世，該人員也沒有正面回應。

然而，過往相關部門曾多次對外發佈尹老太的病情狀況，包括她的武漢肺炎檢測轉陰、病情嚴重、在死亡線上掙扎等等。

尹老太是目前可以認定的瀋陽疫情的第一個病例，她於疫情期間獨自去了一趙韓國，而且從韓國回到瀋陽後，原需按規定集中隔離14天，再自行居家隔離7天才可以自由活動。惟她在回家第二天就外出，並去過多個地點，最終直接感染27人，密切接觸者達到1.2萬人，有網友形容她是「一人坑一城」。

國家衞健委對上一次通報有武漢肺炎確診病者死亡是在1月26日，死者是吉林省通化巿的87歲患者，他曾與無症狀感染者密切接觸，臨床診斷為危重型病例。患者治療後病情曾一度改善，但由於心臟基礎疾病及病毒感染等情況，於1月25日出現快速心率失常、血壓下降，呼吸心跳驟停，最終不治。

另外，法新社報道，世衞的專家組今天早上到武漢病毒研究所參觀，專家組成員、美國生態健康聯盟主席達扎克（Peter Daszak）指，他們會參觀國家生物安全實驗室，還將與研究所專家進行「國際科學合作交流」，期望此行可以會晤所有關鍵人士，查詢一切有必要的重大問題。

惟世衞表示小組成員早前表示，專家只會「按照中國安排的行程」走，而且調查時間僅兩周。美國史丹佛大學預防醫療研究中心主任王智弘認為，專家在武漢調查的成果，取決於他們有多少機會能進行實地考察：「雖然兩周的時間對於考察來說仍有點太短，但能否有機會視察一些疫情爆發初期的關鍵地點對專家來說是非常重要的」。

王智弘同時指出，由於病毒從華南海鮮市場開始大規模傳播已超過1年，所以專家想在市場找到病毒最初的傳播路徑，也很難得知病毒當初是從市場中的哪個動物間接傳至人體。

國家衞健委／津雲新聞／法新社／德國之聲

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