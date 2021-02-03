1月20日正式入主白宮的拜登（Joe Biden），就職至今已兩周，拜登政府的各項政策方向也逐漸明朗，包括對台政策在內。台灣傳媒分析，拜登的新團隊對台的承諾堅若磐石，但同時拜登亦較傾向傳統對台政策，會提到一中政策，對台灣總統或官員頭銜稱呼亦與特朗普時間不同。

中央社報道舉例指，台灣駐美代表蕭美琴是1979年以來首位獲得美國就職典禮籌備委員會正式邀請出席總統就職的駐美代表。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在參議院外交委員會提名聽證會上表示，美國對台灣的承諾堅定且長期跨越黨派，不只確保台灣有能力自我防衞，也盼台灣在國際上扮演更大角色。

國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）亦提到，多年來美國對台灣的支持堅若磐石，也獲得跨黨派支持，他上任後會確保美方恪守承諾，支持台灣自我防衞能力。

國務院第一則針對解放軍持續擾台的新聞稿中，也重申對台承諾堅若磐石，敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並與台灣進行有意義的對話。

從官員的發言及新聞稿可見，只要觸及台灣議題，「對台承諾堅若磐石」總會出現，中央社認為這將是未來4年拜登行政部門對台政策的新基調。

然而，拜登政府相較於前任總統特朗普，則較向傳統對台政策傾斜。特朗普政府後期提到台灣時，幾乎不談「一中政策」，越來越少提到美中三個聯合公報，更強調《台灣關係法》。至於拜登陣營方面，在準備交接時曾向媒體表示雖然會落實《台灣關係法》，也提到美國的一中政策承諾。

而且，相較於特朗普官員會直接以「總統」或官員頭銜稱呼台灣總統與官員，拜登政府則以過去使用的「民選代表」（elected representatives）、民選領導階層（elected leadership）取代，顯示拜登政府對台政策，會回歸長期以來美國依循的傳統政策。

另外，美國近年關閉多個被認定為中共大外宣機器的孔子學院，美國在台協會台北辦事處處長酈英傑認為，因應美國學生學習中文的興趣，台灣能「扮演關鍵角色」，且應利用這個機會來宣傳文化和民主。

酈英傑提到台灣和美國對於知識與學術自由的都有共同的承諾，相反，大陸則認為「台灣和其他許多議題都具政治敏感性」，酈英傑指大陸的敏感議題不應該影響美國校園的學術環境或課程內容，而由台灣教師教授中文，「意味能在一個免受審查或脅迫的環境學中文。」

去年發起的「美台教育倡議」（U.S. Taiwan Education Initiative）提供一個框架讓雙方增加教育交流，儘管倡議內文不具約束力，但已擴大雙方教育合作計劃，上月，酈英傑就透露即將有60名台灣導師前往美國教中文。

大陸的孔子學院在美國校園提供中文及文化課程，然而因許多大學擔憂中共藉機影響其學術自由或盜竊知識產權，不少孔子學院被要求關閉。而美國國務院去年8月將孔子學院列為「外國使團」，更加速其式微。

中央社／日經亞洲

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