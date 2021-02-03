中共今年建黨百年，為要確保今年萬無一失，當局表明會加強反恐工作。身為國家反恐怖工作領導小組組長的公安部部長趙克志表示，要保持嚴打態勢不動搖，強調要「凡恐必打、露頭就打」，而且要打防結合、源頭預防，以實現「有利於長治久安的根本性變化」，特別要統籌農曆新年前後疫情防控和反恐防恐各項工作，以創造安全穩定環境。

趙克志昨日在北京主持國家反恐怖工作領導小組會議暨全國反恐怖工作電視電話會議，會議指出，今年是中共建黨百年，亦是第十四個五年規劃開局之年、全面建設社會主義現代化國家新征程開啟之年，以做好反恐怖工作、確保國家政治安全和社會大局穩定具有特殊重要的意義，及做好建黨百週年安保反恐工作，確保社會大局持續安全穩定

對於反恐，趙克志認為要強化情報預警、主動進攻，「堅決把暴恐威脅制止在萌芽狀態、未發階段」，強化整體防控、堅持防範在前，同時要強化法治思維、堅持標本兼治，大力推進反恐維穩法治化、常態化，及強化責任落實、堅持跟蹤問效，確保反恐防恐各項措施「不折不扣落到實處」，各級反恐辦要充分發揮職能作用，加大統籌協調、督導檢查和推進落實力度。

內地長年都大力鎮壓暴力、恐怖案件，其中包括在新疆廣設再教育營，令到曾經相當嚴重的恐佈襲擊事件暫時平息，去年出席全國兩會的新疆人大常委會副主任穆鐵禮甫．哈斯木聲言，新疆已連續三年半未發生暴恐案件。

公安部網站

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