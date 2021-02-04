（新增內容）台灣外交又有新突破！台外交部今日宣佈與圭亞那（Guyana）外交部經協商達成共識，決定在圭亞那設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），且雙方已於上個月11日簽署設處協議。

美國國務院西半球事務局代理助卿鍾茱莉（Julie Chung）在Twitter發文表示，美國歡迎台灣在圭亞那設立辦公室，這將增強雙邊日益緊密的關係。鍾茱莉也以「里程碑」形容台灣辦公室的設立，並指此舉對雙方都有助益，也能促進區域安全、民主價值與繁榮。

這是繼去年7月台灣宣佈在非洲索馬利蘭（Somaliland）設立「台灣代表處」後，第二個在非邦交國以「台灣」名義設處的外交突破。

據了解，台灣外交很少觸及圭亞那官方，尤其是在與鄰近的委內瑞拉斷交後，就未再與當地有官方往來。去年圭亞那新政府上台後，台方私下開始恢復與圭亞那交流，終於促成設立辦公室。美國等理念相近國家對此都表達樂觀其成態度。

外交部指出，圭亞那「台灣辦公室」已經自1月15日開始運作，目前正逐步完成相關籌備。如果圭亞那未來也決定在台灣設立同等地位的辦公室，將依照協議對等互惠原則設立辦公室，並享有與台灣辦公室相同的條件與待遇。

圭亞那於南美洲的東北部，礦產及石油資源豐富，首都喬治城是加勒比海共同體（CARICOM）的秘書處所在地。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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