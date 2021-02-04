美國散戶與對沖基金對決的挾淡倉大戰，令遊戲零售商GameStop股價出現如坐過山車般的大起大落。有報道指，這場充滿電影感的好淡對決，背後重要推手之一是有「神童」之譽的北京人趙鵬。他是全球最大對沖基金集團之一Citadel Securities的行政總裁，而該公司是GameStop最大空倉者Melvin Capital的大股東，同時又是最多散戶使用的免費證券商Robinhood的最大金主。

年僅38歲的趙鵬，2019年獲美國《財富》雜誌（Fortune）選為全球「40位年輕商界領袖」。據指，他從小有神童之譽，10歲已獲選入北京第八中學超常兒童教育實驗班（4年完成高小及中學課程），之後再保送到北京大學數學系。畢業後，趙鵬赴美國加州大學柏克萊分校讀統計學博士，取得多個獎學金及學術獎項，其多篇論文也廣獲引用，其中一篇被引用逾1,100次。

趙鵬2006年取得博士學位後投身華爾街，加入Citadel擔任量化分析師（Quantitative Researcher），據指開發出多個為公司大賺的程式，加上對市場觸覺敏銳和極佳人緣，2010年晉身為合夥人，兩年後成為全球造市商務董事總經理，2017年接替微軟前COO Kevin Turner，擔任Citadel CEO，當時僅34歲即成為華爾街大行「一哥」。

報道指，作風低調的趙鵬已獲美國居留權。有傳去年5月，武肺疫情嚴重時，他和妻子向社區捐出100萬個口罩。

這次為國際矚目的GameStop大戰中，Citadel具有多重角色。它是GameStop最大空倉者Melvin Capital的大股東，上周還曾向其注資20億美元（約155億港元），同時，最多散戶使用的免費證券商Robinhood，Citadel又是它最大的金主。《金融時報》有報道指，逾1,300萬散戶使用的Robinhood的35%收入來自Citadel，前者則將客戶的交易數據提供予後者，讓對方開發量化高頻交易業務。

Citadel的多重角色，令有散戶質疑，Robinhood是否在這場散戶決戰券商大鱷的過程中，把客戶資料交給Citadel及Melvin Capital，讓它們能作針對性部署。特別是早前Robinhood突然叫停散戶購入GameStop股票及期權的交易指令，進一步惹來Robinhood幫助「大鱷空軍」的懷疑。

綜合報道

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