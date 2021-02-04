位於南美洲東北部的圭亞那（Guyana），過去半個世紀一直是兩岸政府爭奪的對象。該國早於1972年便正式與中國大陸建交，成為首個承認中華人民共和國的加勒比地區英語國家，但台灣多年來一直未有放棄以金援「撬牆腳」。而今次圭亞那容許台灣外交部在當地設立「台灣辦公室」，料將引起北京的強烈反應。

面積相當於194個香港的圭亞那，人口約78萬，在1966年獨立前一直是英國殖民地。19世紀中葉，大批來自廣東及福建等地的華工被「賣豬仔」，來到圭亞那的種植園工作。這些華工大部份都留在當地生活，並開枝散葉。雖然目前華人只佔圭亞那總人口的0.4至0.6％，但在當地卻是公認的六大民族之一，與其他人口較多的民族平起平坐，而華人在當地主要從事種植、淘金、木材、礦業等。圭亞那獨立後，於1970年正式建國，首任總統鍾亞瑟，便是當地華人後代，其父親來自廣東梅州。2017年，圭亞那政府更將每年1月12日定為「華人抵圭紀念日」，以表彰華人對該國發展與進步的特殊貢獻。

資料顯示，圭亞那在獨立前，就已和中共有聯繫，中共當年更積極支持圭亞那脫離英國統治。1966年5月，時任中國總理周恩來更親自致電，祝賀圭亞那獨立。然而，圭亞那政府卻邀請台灣派員參與該國獨立慶典，其後又接受台灣農業技術人員的援助。至1971年，圭亞那又轉向中國大陸，在聯合國投票支持「中華人民共和國」在聯合國上取代「中華民國」的席位，翌年更公開與北京建交。

不過，台灣一直有派員以巨額援助，游說圭亞那轉投其懷抱。1993年4月，台灣駐格林納達（Grenada，台譯：格瑞那達）大使向位於圭亞那的加勒比共同體秘書處餽贈禮品，大陸遂向圭亞那提出交涉；圭亞那外交部部長親自約見大陸相關官員，表示該名台灣的大使是加勒比共同體秘書處邀請，圭亞那不便拒絕發出簽證，並指該國內閣會議已決定禁止政府高層與台灣大使來往，事件才得以平息。

目前，台灣與圭亞那沒有在對方首都互設具大使館性質的代表機構，對圭亞那的相關事務則由台灣駐聖文森國（Saint Vincent and the Grenadines）大使館兼管。

《蘋果》資料室

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