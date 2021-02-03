世衞專家組昨日上午終於到訪武漢病毒研究所，在研究所逗留了四小時，亦曾經進入P4實驗室，並與研究所的負責人、中國病毒學家石正麗交流。專家組成員之一的英國疾病生態學家達扎克（Peter Daszak）稱，期望此行可以會晤所有關鍵人士，查詢一切有必要的重大問題。昨日的行程如平常一般，沒有設立採訪時間，一批警員在場將記者與專家組車輛隔開，外界仍未知曉視察進度及成果。

武漢病毒研究所擁有最高級別的實驗室，也是亞洲首個、最高設防的實驗室，配有處理如伊波拉等致命病毒的設施。早前有指武漢肺炎病毒是從這個實驗室洩漏，北京當局否認這說法。繼視察華南海鮮批發市場後，專家組昨日上午9時半終於去到武漢病毒研究所。專家組成員在研究所內逗留約四小時，坐車離開時也未有與在場等候的記者講話，一批穿着黑色制服、戴口罩的警員則將記者與專家組車輛隔開。

專家組成員達扎克昨日在Twitter透露：「今日與石正麗博士進行了極度重要的會面，及有自由討論。（我們）問了些關鍵問題，且得到回應。」此外再無其他資訊。去年12月，石正麗接受BBC採訪時曾表示她願意接受「任何形式的訪問」來排除這種可能性，BBC隨後接到來自武漢病毒所宣傳辦的電話，稱石正麗是以個人身份發言，她的回答也未獲該機構批准。

世衞表示小組成員早前表示，專家只會「按照中國安排的行程」，而且調查時間僅兩周。美國史丹福大學預防醫療研究中心主任王智弘認為，調查成果取決於有多少機會進行實地考察：「雖然兩周的時間對於考察來說仍有點太短，但能否有機會視察一些疫情爆發初期的關鍵地點對專家來說是非常重要的」。不過，王強調，病毒從華南海鮮市場開始大規模傳播已超過一年，想在市場找到傳播路徑，很難得知病毒是從哪個動物傳至人類。

傳瀋陽「毒后」病逝

此外，遼寧瀋陽最新一波疫情的一號確診病人尹老太被指已於上月30日病逝，但官方並未確認。據悉，尹老太今年67歲，日前從南韓旅遊回中國後確診，其中27名確診者與她有關，更直接導致瀋陽合共九萬多人更要檢測，網民斥「一人毀一城」。瀋陽市衞健委表示尹老太的消息不便透露，必須統一發佈；市委宣傳部只也沒有正面回應。疫情方面，中國國家衞健委稱，本月2日共有新增15宗本土病例，吉林八宗，黑龍江六宗，河北一宗，較日前有所放緩。

美聯社/中國國家衞健委