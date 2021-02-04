今日（2月4日）是一年一度的「世界癌症日」。來自世衞的數據顯示，去年全球確診的癌症患者數量達1,930萬，而死於癌症的人數增加到1,000萬。癌症是第二大死亡原因，並且約70%的癌症死亡病例發生在中低收入國家。每年因癌症所產生的經濟成本為 1.16萬億美元（約9萬億美元）。乳腺癌首次超過肺癌，成為全球最常見癌症。而內地數據顯示，全國每分鐘就有7.5人被確診為癌症。

數據顯示，去年新增癌症病例約1,930萬人，其中男性1,006萬例，女性923萬例。目前，全球五分之一人在其一生中都會罹患癌症，八分之一男性和十一分之一女性會死於癌症；乳腺癌現在是全球最常見的癌症，佔新增癌症病例11.7%，其次是肺癌（11.4%），結直腸癌（10.0%）和前列腺癌（7.3%），子宮頸癌是女性第四大常見癌症。此外，癌症也是導致兒童和青少年死亡的主因，每年約有40萬兒童確診癌症。

就內地的癌症發病率，據2019年國家癌症中心發佈的全國癌症統計數據顯示，內地惡性腫瘤每年約392.9萬人發病，約233.8萬人死亡，每分鐘有7.5人確診患癌。去年12月發佈的《中國居民營養與慢性病狀況報告（2020年）》則顯示，2019年因心腦血管疾病、癌症、慢性呼吸系統疾病和糖尿病等四類重大慢性病導致的過早死亡率為16.5%，即每個人在30至70歲間死於四類重大慢性病的可能性為16.5%。民眾癌症發病率為293.9／10萬，仍呈上升趨勢，肺癌和乳腺癌分別位居男、女性發病首位。癌症死亡的前五位依次為肺癌、肝癌、胃癌、食道癌及結直腸癌。

中科院院士、國家癌症中心主任赫捷曾分析稱，近年隨着人口老齡化、工業化、城鎮化的進程逐漸加快，加上慢性感染、不健康生活方式、環境暴露等原因，使全國癌症發病仍處於逐漸上升的態勢。另外，他表示，中國癌譜正處於發展中國家向發達國家癌譜過渡的階段。

發達國家高發的肺癌、結直腸癌及乳腺癌等不斷上升，發展中國家高發的消化道癌症，如食道癌、胃癌及肝癌等，與上世紀七、八十年代相比有所下降，但整體負擔仍然較重，癌症整體防控形勢依舊比較嚴峻。從癌症生存率看，內地癌症5年生存率近十年來已從30.9%上升到40.5%，提高將近10個百分點，但與發達國家5年生存率相比還有一些差距。這些差距主要原因有兩方面，一方面由於中國癌症發病的前幾位惡性腫瘤大部份是預後比較差的，另一方面，癌症篩查和早診早治覆蓋人群相對比較少，民眾主動參加防癌體檢意識還不夠強，大多數患者在發現癌症時已是中晚期，因此治療效果比較差。

中新網

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