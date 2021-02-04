廣東海警局4日通報，該局去年共查獲各類案件1,204宗，總案值超60億元人民幣（下同，約72億港元），搗毀3個盤踞在粵港兩地的組織偷渡犯罪集團。值得關注的是，廣東海警聯合公安部門偵破一宗組織他人偷越國（邊）境案件。

去年9月29日，廣東海警局聯合深圳等地公安機關，在廣東省公安廳支持下，統籌指揮中山、惠州、汕尾等沿海市海警局，在廣東中山、惠州及汕尾多地開展集中收網行動，成功偵破一宗組織他人偷越國（邊）境案件。截至目前，共抓獲涉案人員12名，其中涉嫌組織運送者5名、偷渡人員7名，查扣涉案車輛1架、涉案快艇2艘。

據悉，該組織偷渡集團長期活躍於粵港等地，採取「螞蟻搬家」方式，利用快艇在粵東沿海地區組織人員偷渡境外。

此外，廣東海警局集中執法力量開展「淨海2020」打擊珠江口海域違法犯罪專項行動，聯合公安等部門，全鏈條打擊4個走私凍肉等凍品集團，案值超過20億元（約24億港元），這是該局成立以來，緝私用員規模最大、抓捕範圍最廣的一次。

中新社

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