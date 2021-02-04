內地繼去年底多個省巿出現電力供應危機後，浙江省於新一年出現旱災。去年入冬以來，浙江寧波、溫州等地出現50年一遇的旱災，多地水庫蓄水量較往年大幅縮減，其中寧波巿因為當地降雨嚴重偏少，供水形勢嚴峻，要實行臨時限制供水，為期半個月。

浙江省水利廳水旱災害防御處處長陳燁興3日表示，跟去年同期比，現在全省大中型水庫蓄水量少了10.67億立方米，以浙江每天供水量大約是1,800萬到2,000萬立方米計算，相當於減少了53天供水能力。

寧波城防汛防台抗旱指揮部公佈，由5日晚11時起至20日晚上12時，寧波城區將實行臨時限制供水。制水期間，全市主要供水水源實行統一調度，市自來水有限公司供水量控制每日125萬噸以內；大榭、小港等轉供水區域的日用水量控制在上月日均的80%以內。市政環衞、園林綠化及景觀設施禁止使用自來水，要用再生水或河網水代替。同時，當局亦會加強管制用水大戶、特種行業用水戶限量用水。

此輪旱情中，寧波是首個地級及以上城市主城區實施限制供水的。而浙江台州溫嶺市、三門縣，溫州樂清市，寧波慈溪市等地已先後實施限制供水，溫州樂清市從1月4日起限制酒店服務、電鍍、道路灑水、企事業單位供水，又停止游泳場、浴場、洗車場等高耗水行業供水。

澎湃新聞網／央視

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