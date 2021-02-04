中區軍用碼頭去年9月29日起正式移交駐港解放軍後，劃為軍事禁區。隸屬於駐港解放軍的導彈護衞艦惠州艦，日前高調駛進維港，並在中區軍用碼頭停泊，估計這是碼頭移交駐港解放軍後，首次有解放軍軍艦停泊。據專家向《蘋果》分析，雖然金鐘添馬艦一帶本身的確擁有軍港功能，但不排除解放軍此舉有震懾港獨的意味。

據香港智明研究所研究總監許楨向《蘋果》分析指，其實中區軍用碼頭的所在地金鐘一帶，本身就具有海軍軍港的用途，香港在回歸前，英軍亦曾有在維港停泊軍艦，該些軍艦的噸位甚至比惠州艦為高，後來軍艦轉而停泊在昂船洲，是因為維港在九十年代開始有填海工程，港島北的軍港功能才停止運作。隨着本港其後通過《保護海港條例》，以及去年底的灣仔繞道工程完成後，可以預期港島北短期內不會再有填海工程，因此現在惠州艦停泊維港，其實只是回復其本身原有的軍港功能。

軍事評論員黃東亦認同金鐘添馬艦一帶本身的確擁有軍港功能，而英軍雖然過往亦有在維港停泊軍艦，不過由於英軍並非一支黨軍，與解放軍的性質有巨大差別，駐港部隊背景、用途、組成都比英軍複雜。因此，他認為駐港解放軍選擇在目前本港緊張的政治氣氛下，讓軍艦高調停泊維港之舉，比起實際泊港的需要，其展示軍威的味道更濃，而且可以預料解放軍軍艦出現在維港會變成常態化，加上駐港解放軍早前亦高調在大帽山山頂雷達站掛上紅色簡體字標語「听党话 跟党走」、「法纪严 风气正」等，不排除駐港解放軍在港的姿態會越來越高調，包括可能有更多的反恐演習出現。他相信，駐港解放軍此舉一方面既有向中央示忠之意，另一方面亦有震懾港獨的意味。此外，黃東指出現在正值全國兩會前夕，軍方要積極爭取更多表現，希望能獲批更多軍費。駐港部隊配合中央及特府「低調反獨顯示力量，也是爭取表現的應有之義。

《蘋果》記者

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！