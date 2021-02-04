新華社昨日報道，中共中央於上月底發出「全面加強新時代少先隊工作的意見」（下稱：「意見」），在提升少先隊社會化工作水平中提及，加強與港澳台少年兒童組織、機構的交流合作，增強港澳台少年兒童的國家認同、民族認同和文化認同。加強與世界各國特別是「一帶一路」沿線國家少年兒童組織、機構的友好交往。

除了提出高舉隊旗跟黨走，把黨的要求貫徹落實到少先隊的工作和建設之中外，「意見」亦提出要強化少先隊工作的政治屬性，以培養少年兒童共產主義遠大理想和中國特色社會主義共同理想為目標，持續加強政治啟蒙，從小培養對黨和社會主義祖國的樸素情感，確保紅色基因代代相傳。

「意見」又指，少先隊員不僅要牢記習近平的話、按習近平要求做，還要教育引導隊員記住要求，將社會主義核心價值觀基本內容熟記熟背、入腦入心。

少先隊被指是中共在內地培植「共產主義接班人」，屬共青團受權的兒童組織，加入者必須屬6至14歲，隊員會結上紅領巾。香港早於2007年成立的「國民小先鋒」，被稱為港版少先隊，則以黃領巾為標誌，聲稱代表效法祖國，加強愛國主義。

2007年，現任工聯會屬會教育工作人員總工會（教總）會長余綺華曾在當年任教的荃灣道教聯合會圓玄學院石圍角小學，已讓國民小先鋒以制服團體姿態進駐，納入德育及公民教育的策略。

2008年，位於油塘的香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校在網頁刊登多張圖片，見到多名小學生身穿迷彩軍服，在陸運會上進行槍操和劍操，即時惹來外界狠批，斥是「洗腦團體」。

《蘋果》記者今日致電荃灣道教聯合會圓玄學院石圍角小學，該校回應校內已無「國民小先鋒」。另外，據道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校網頁上，只見童軍、交通安全隊等制服團體，未見有國民小先鋒資料。

《蘋果》記者

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！