在台灣，當年出走另創新黨的資深傳媒人趙少康因近日回巢，國民黨能否「鹹魚翻生」再度被炒熱。台媒形容國民黨或出現「少康中興」，甚至言之鑿鑿指2024年將由已表態競逐黨主席的趙少康披甲上陣選總統，料將引發國民黨激烈內鬥。民進黨立委高嘉瑜揶揄，趙少康與高雄前市長韓國瑜聯手，讓綠營「心生恐懼」，他們大可以召喚早已退出民進黨的「大佬」沈富雄出山制衡。沈富雄本人則指，趙有6成機會在2024年大選中，當選總統。

據悉，70歲的趙少康日前宣佈正式回歸國民黨，隨即表態將參選黨主席，韓國瑜對此表示大力支持。但國民黨黨規定明：「參選黨主席者除具備中評委身份外，還要入黨滿一年。」黨主席江啟臣表示，未來會將趙少康列入中評委聘任名單中，並檢討有關黨規。趙少康本人則表明：「如果國民黨今年還有待滿一年的內規，我不選就是了。」他更指，蔡英文任命自己表姊夫當最高行政法院院長，插手幹掉中天，無法無天，視司法為無物，「如果我將來當選總統，我會叫華視退出52台，把52台還給中天」。

韓國瑜雖因被罷免高雄市長一職元氣大傷，但在藍營中仍有一定影響力，有傳趙少康將與韓國瑜結盟。身兼國民黨副秘書長的台南市議員謝龍介更爆料，韓國瑜曾透露趙將在元宵節宣佈回歸國民黨，沒料到消息提前走漏，只好提前曝光。

謝又表示，國民黨主席江啟臣十分「大方」，認為趙的回歸能令國民黨能加分是好事，且韓國瑜是誠心誠意要跟趙少康合作，而趙的回來也能帶動整個藍營的士氣，如果這時候爆出有人要「卡」趙，不讓他選黨主席，「受傷的一定是江啟臣，所以江不會讓此事發生。」

民進黨立委高嘉瑜昨日在一個政論節目表示：「趙少康跟韓國瑜讓我們心生恐懼」。此話一出，馬上讓全場嘉賓哄堂大笑，她又接着補充：「我們有失聯黨員沈富雄，沈大老趕快回來民進黨跟趙少康決一死戰，我覺得沈大佬可以制衡趙少康。」

早已離開民進黨的沈富雄，今日在電台受訪時表示，看好趙少康回歸國民黨。他指，2024總統宣誓就職那天，當選人有6成機率就是趙少康。

至於同屬國民黨的新北市長侯友宜，沈富雄認為侯友宜要當總統的慾望沒那麼強。而新北前市長朱立倫不論是黨主席或總統，機會都是零。至於為甚麼他相信趙少康會在2024年「領先」，沈富雄表示，這是因為趙沒包袱，而民進黨任何一個候選人都有包袱。

祖籍河南涉縣、出生於台灣基隆市的趙少康，大學時期已是國民黨重點栽培的青年政治人才，隨後更獲獎學金赴美攻讀碩士，在海外反共反台獨不遺餘力。趙少康曾任兩屆台北市議會議員、行政院環境保護署署長、三屆立法委員等公職，並在國民黨內倡議民主改革。1993年國民黨大分裂，趙少康出走，發起創立新黨，翌年參選台北市長選舉，敗於民進黨籍的陳水扁，卸任立委後逐步退出政壇，投入媒體工作。

台灣《蘋果新聞網》/ 中時電子報/ 聯合新聞網

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