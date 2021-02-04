兩岸疫情最新情況：國家衞健委最新數字顯示，昨日（３日）新增30宗確診，其中本土個案17宗，包括吉林8宗、黑龍江4宗、上海3宗、河北2宗；13宗為境外輸入個案，北京5宗、福建3宗、廣東3宗、上海2宗；另外新增12宗無症狀感染者，1宗為本地個案。大陸累積確診病例89,649宗，死亡病例4,636宗。另外，台灣共有確診病例917宗，死亡病例8宗。

全球正在搶購武漢肺炎病毒疫苗，但台灣進口國際疫苗嚴重卡關，中央流行疫情指揮中心遲遲無法公開報告疫苗抵台進度。原本表示最快3月可展開接種疫苗的指揮官陳時中，昨日在接受台灣《蘋果》訪問時，坦言疫苗採購確實遇到困難，他預計可能要到今年6月才較有機會在台灣展開接種。

面對外界的責難，陳時中則霸氣回應：「我是很耐罵的」。他又指，到正式接種時，政府官員應「身先士卒」，早點接種，因為這可讓民眾對疫苗更有信心。以往打疫苗都是他先打，但這次會是總統和行政院長先打。

桃園醫院早前爆發群聚感染，造成19人確診，疫情升溫一度向社區擴散，外界憂心陳時中是否「抗疫疲勞」，還傳出他將被撤換。對此，陳時中先幽默妙答：「報紙要換我比較多吧！」，至於是否真想換人做看看誰比較厲害，陳時中秒回「不會！我戰鬥力很強」。

台灣《蘋果新聞網》

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