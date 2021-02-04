「缺席審訊」（trial in absentia）在西方社會一直引起極大爭議，甚至被認定為違反公義。2018年10月，全國人大常委會通過《刑事訴訟法》修正草案，增加「缺席審判制度」一項條文時，也曾引起過內地一些維權律師質疑，認為破壞了法庭上控、辯雙方原有的平衡，令疑犯申辯權利受侵害，當局甚至以此「污名化」一些出於政治原因逃出中國的人，甚或製造更多冤假錯案。

有指，在英美普通法體系中，「缺席審判」是指當事人和辯護律師均未出席庭審，且未有陳述相關意見的審判，意味被告在庭上申辯的權利並未獲得尊重，在這情況下被定罪更是違背自然公正原則。

不過，有些歐陸國家的法律體系，認可缺席作為一種辯護的策略，可由被告律師代為上庭，如意大利是歐洲少數允許缺席審判的國家之一。但據北京師範大學國際刑法研究所繙譯的意大利法典，意大利於2014年廢除了該國一直保留的刑事缺席審判制度，只有被告人明確表示放棄出庭，並且有辯護人代表其出庭的情況下，才允許進行缺席審訊。若被告棄保潛逃，庭審就會被中止。

2018年10月，全國人大常委會通過《刑事訴訟法》修正草案，新增「缺席審判制度」一項條文，允許法庭對涉嫌貪污賄賂、危害國家安全、暴力恐怖3類罪案的疑犯進行缺席審判。當時，已有海外媒體引述內地律師指出，「缺席審判」是司法退步。

北京律師黃漢中當時曾對自由亞洲電台表示：「我們擔心長期以來因為政治原因受到迫害而逃出大陸的一些人，可能會被當局進一步利用司法污名化，並且對於這些人士在境內的財產和各方面，難免受到影響。」另一維權律師程海也有類似看法，認為新增的「缺席審判制度」，是剝奪其中一方的辯護權，甚至會製造更多冤假錯案。

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