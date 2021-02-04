在台灣，無黨籍高雄市議員黃捷的罷免案投票日，將於本周六（6日）登場，民進黨副秘書長林飛帆在Facebook表示，黃捷若被罷免，將會令「港版國安法」成功DQ第一個台灣民選議員。他批評國民黨操作的報復性罷免，甚至以「港版國安法」作為理由，應該被徹底制止。

中選會公告的黃捷罷免理由書中，列出5項罷免理由，其中一項為「違法介入港暴進行物資募集，對中態度嚴重雙標」，指稱黃捷募集物資「明顯違反《國安法》第21條，影響國家安全甚鉅」。

林飛帆指，「港版國安法」是香港政府恫嚇、鎮壓香港民主派的武器。一個月前，港府曾以違反國安法為理由，大規模拘捕「35+民主派初選」人士，被喻為港版美麗島事件，但港府尚未使用「港版國安法」罷免香港立法會議員及區議員。如果黃捷被成功罷免，她就會是第一位成功因這部香港法律而被取消議席的民選代表，而且「不是在香港，是在台灣」。

林飛帆又說，國民黨操作的報復性罷免，絕對應該被徹底制止，呼籲合資格選民投下反對票，終止這場報復性罷免鬧劇。

雖然罷免理由中未有列明國安法是指台灣《國安法》，還是港區《國安法》，惟台灣國安法只有10條，未有所謂「《國安法》第21條」，而國民黨文傳會副主委鄭照新曾解釋黃捷是違反「台灣國安法2-1條」，該條文指「人民不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織。」而黃捷為香港反送中運動募集物資，惟這是否台灣「敵對勢力」，值得商榷。

自高雄前市長韓國瑜罷免案通過後，台灣捲起報復式罷免潮，民進黨桃園市議員王浩宇上月16日，亦因公投被成功罷免。

Facebook／中央社

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