【殺雞儆猴】在西方遏制浪潮下，中國政府加大力度保護知識產權。內地最大規模的影視字幕組人人影視近日遭查處，上海警方指人人影視在網上提供侵權影視作品，拘捕14名疑犯，涉案金額超過1,600萬人民幣（下同，約1,920萬港元），案件由國家版權局、全國「掃黃打非」辦公室、公安部、最高檢四部委聯合督辦。消息引來互聯網一片哀嚎，網民抱怨不引進正版，要求開放Netflix、YouTube等。

上海警方去年9月發現有人通過人人影視字幕組，提供懷疑侵權影視作品於網上觀看及下載。警方其後透過網站和客戶端的付款二維碼，鎖定部份疑犯，並在上月採取行動，查處三間涉案公司，檢獲20部手機和電腦主機、12部伺服器，涉及逾1,600萬元，成功偵破這宗「9.8特大跨省侵犯影視作品著作權案」。

網民哀嚎要求開放YouTube

上海警方表示，疑犯2018年起先後成立多間公司，在境內外分散設置及租用伺服器，運行「人人影視字幕組」應用程式及網站，透過境外網站下載影片，以約400元（約480港元）一集報酬，僱用人員繙譯及製片後上傳，並通過收取網站會員費等手段非法牟利，涉上載兩萬多集影視作品，有超過800萬名註冊會員。人人影視早於上月4日發表公告，表示要暫時關閉網站，以清理內容，但未有解釋更具體原因。

有律師表示，若以營利為目的，未經許可，複製發行電影、電視等作品，違法所得金額較大或有其他嚴重情節者，可判三年以下監禁。儘管涉及侵權問題，但字幕組受查消息傳出後，網民反應幾近沸騰，微博話題閱讀量達5.7億，有網民怒轟是「新時代的閉關鎖國」，又批評國產劇質素低下，但內地平台不引進正版，「有文化影視自信，倒是引進正版國外的好劇啊？」「Netflix開呀，YouTube開呀」。網絡上也有文章緬懷這一個陪伴了不少80後、90後成長的字幕組，指出生活在牆裏的一代人，如果沒有字幕組，可能要被迫看國產電視劇。「在高牆下，字幕組是最有影響力，最被低估的一群年輕人。」

有做過內地其他字幕組的人員慨嘆，畢竟人人影視規模大，當局有「殺雞儆猴的感覺」，但相信影片資源總是「封不完的」。人人影視字幕組是內地影響力最大的字幕組之一，自成立至今，前後已經遭遇過六次關閉危機。

內地欠保護知識產權捱轟

這次人人影視被查的大背景，是內地對知識產權的保護不足，一直為西方所詬病。中國去年加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、中歐投資協定等，涉及打擊盜版和知識版權保護。國家主席習近平亦提出，內地正向知識產權創造大國轉變，必須要從國家戰略高度出發，加強知識產權保護工作。去年在文化影視領域，多名編劇、導演點名行家郭敬明和于正抄襲剽竊，兩人最終公開道歉。

《新京報》