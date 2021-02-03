英國廣播公司（BBC）昨報道，有曾被關進新疆再教育營的女性指，在營中的婦女遭系統性強姦、性虐待及酷刑。有維吾爾族女子控訴在營中被輪姦三次；另一名受訪的哈薩克女子Gulzira Auelkhan則指，施暴男子有警察或其他中國男子，他們會付更多錢挑選年輕漂亮的女子。

強行絕育 電擊折磨

報道稱，受訪的兩名前被拘留者、兩名營內教師及一名警衞均表示，他們曾經歷或目睹過有組織的大規模強姦、性虐待和酷刑。BBC訪問一名 42 歲維吾爾族女子 Tursunay Ziawudun（圖），於 2018 年被押到再教育營，被釋放後逃離新疆，現身處美國。她指被關押的首數個月，被迫觀看營中的洗腦愛國節目，並須剪短頭髮、上課及接受不明原因的醫學檢查，兼每 15 天要強行注射一種帶來惡心和麻木感的「疫苗」，更被強行安裝子宮環或做絕育手術。根據美聯社最近的調查，在新疆，維吾爾人被迫絕育的情況很普遍，惟中國政府回覆 BBC ，指這些指控「完全沒有根據」。

報道又引述Tursunay Ziawudun指，她在營中因被營地警察踢打腹部出血，但在報告傷勢時卻被帶到「黑房」，在黑房內一名戴面具的男人，將一支電棒塞進其陰道，以電擊折磨她。後來更三度被輪姦。

另一名受訪的哈薩克女子則指，在營中被強迫負責脫掉維吾爾族女子的衣服，並為她們鎖上手銬，讓中國男子或警察進入房間強姦，「中國男人願意付錢挑選最漂亮的年輕被扣留者」。

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