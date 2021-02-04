內地著名維權人士郭飛雄（本名楊茂東）原定1月28日晚赴美照顧患癌妻子，但在上海浦東機場過了安檢後，被中國邊檢處服務台以涉嫌危害國家安全等為由，不准他出境，郭飛雄更宣佈無限期絕食，惟其後失去聯絡。美國之音報道，二十多名國內的知識分子和公民聯合發起一封寫給習近平、李克強、栗戰書等中國領導人的公開信，緊急呼籲他們向郭飛雄夫婦伸出援手，允許郭飛雄赴美照顧病妻。

公開信寫道，「郭飛雄是一位長期致力於推動中國社會進步的作家和學者。2019年8月出獄後一直潛心學術研究，對於中國制度改良、和平轉型提出諸多真知灼見。」

公開信表示，郭飛雄在他妻子動癌症切除手術急需他前往陪護而申請出國的過程中，得到廣東省、廣州市和湖北省及武漢市公安機關的同意和全力配合，他對此非常感激，卻在出國最後關頭受阻，失蹤至今。

公開信指出，郭飛雄的太太張青本來對丈夫赴美抱有極大期待，第一次手術後身體有所恢復，但郭飛雄被截留失蹤對她造成沉重打擊。

公開信說，郭飛雄因出國受阻憤而絕食已經超過五天，生死不知。若無強力干預，任其發展，無疑會釀成慘烈的人道悲劇。公開信認為，避免這一悲劇，拯救郭飛雄夫婦，是起碼的人道，「不應對可能的人道悲劇置若罔聞」。

旅美作家蔡楚轉發到twitter上。信的正文開頭寫道：「救人一命，勝造七級浮屠。今天，為了救命，我們迫於良知的壓力，不得不挺身而出，向諸位公僕緊急呼籲。」

參與聯署這封公開信的維權律師包龍軍律師表示，「我們一直關注郭飛雄先生，郭飛雄先生現在處於失聯狀態。他在美國的妻子身患重病，但是他卻被阻撓，不能去美國探望病重的妻子。我們呼籲當局本著人道主義精神，盡快地地放行郭飛雄先生，讓他赴美照顧自己病重的妻子。謝謝大家關注。」清華大學社會學教授郭于華亦參與聯署，郭亦在周三轉發《紐約時報》有關郭飛雄的報道，並寫道：郭飛雄你在哪裏？

公開信是去年2月武漢醫生李文亮染上武漢肺炎不治身亡以來中國大陸罕見的又一次由知識分子發起的公民聯署行動。美國之音報道指，北京大學一名國際知名學者受到校方警告後被迫在公開信上撤回簽名。

除了國內學者外，新西蘭白水書院創辦人白傑明（Geremie Barmé）、美國喬治華盛頓大學法學院教授郭丹青（Donald C. Clarke）、加利福尼亞大學河濱分校校長特聘講座教授林培瑞（Perry Link）、哥倫比亞大學政治學教授黎安友（Andrew J. Nathan）以及國際人權組織「人權觀察」中國部主任索菲‧理查森（Sophie Richardson）等，亦聯署要求中共總書記習近平、總理李克強，信中指郭飛雄因其所從事的推動法治等維權活動而受到廣泛尊重，郭妻張青亟需丈夫的支持。聯署學者要求中國政府允許郭飛雄前往美國，與妻子相伴。

美國之音

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