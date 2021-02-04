華為集團「小公主」、創辦人任正非二女姚安娜，上月宣佈正式進軍娛樂圈後，華為竟將「姚安娜」的名字申請為商標，引發爭議。任正非昨晚在華為內部心聲社區就此事，向全體集團員工道歉，承認自己為姚安娜名字註冊商標，是第一次公器私用，但「我們不得（已）為之」。據悉，任正非的道歉一度衝上微博的熱搜榜第5位。

華為昨日在心聲社區發佈的聲明，主要澄清，姚安娜其實是藝名，真名為姚思，是任正非女兒；又指社會上有些公司或個人惡意搶註姚安娜商標，「我們不得（已）為之」。由於姚安娜剛畢業，還沒有註冊自己的公司。因此，任正非委託知識產權部代理註冊，以後再轉讓給姚安娜的工作室，費用由她支付。

聲明最後表示，任正非是第一次「公權私用」，為此向全體員工道歉。

根據內地公司查冊平台「天眼查」顯示，華為技術有限公司新增多條「姚安娜」、「姚思」、「YAO ANNA」、「YAO SIWEI」、「Annalbel Yao」的商標訊息，國際分類涉及教育娛樂、機械設備、科學儀器等，申請日期為2021年1月25日，目前商標狀態顯示為「商標申請中」。

上月14日，姚安娜透過所屬經理人公司宣佈出道。對於女兒前途，任正非曾表示，十分關注女兒的前途，曾親自為此事前往有關經理人公司詳細了解具體的規劃。

證券時報網

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