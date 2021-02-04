美國「中國通」、前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）昨日發表離任後首次公開演講，特別勸諌拜登政府不要跌入中國的談判陷阱。他又指，台海局勢緊張並非台灣領導層的問題，而是北京的慾望與野心所致，因此美國應採取實質性行動協助台灣避免衝突。

博明在佛羅里達國際大學國際公共事務學院（The Steven J. Green School of International and Public Affairs）舉辦的一個論壇上指出，中國談判時非常善於採取拖延政策，在特朗普政府時期，美方一個重要的策略就是不允許中國把談判的時間拉得過長。

「對於美國來說，我們要對中國施壓，盡快解決中國正在進行的那些危害於我們的國家安全、繁榮和民主的事情。」他續說：「所以，不要落入北京一次又一次設置的陷阱，也就是試圖引誘美國進行長期、正式的中層談判。」

博明謂，前任貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）2017年為內閣展示了一張圖，顯示了20年間「美中陷入的這些各種對話，然而美國對中國的貿易逆差和中國的知識產權侵犯卻不斷升級」。

博明在講話中還談到武漢肺炎病毒起源的問題。他認為，中國政府的做法使得全世界可能「永遠無法得知病毒到底是怎樣出現」。而前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在即將卸任前發佈了一份文件，當中提及有關武漢肺炎病毒起源目前全部掌握的訊息清單，博明說：「文件中有一點新的訊息，那就是中國軍隊在武漢病毒研究所扮演的角色，而在此之前這從未被披露過。」

他又稱，清單中還談到武漢病毒研究所內部在2019年11月發生了類似流感的疾病。值得注意的是，博明的夫人是一位病毒學家，曾在美國疾控中心實驗室工作多年。博明說：「我的夫人對我對這場危機的理解很有幫助。」

另外，博明表示，若台灣被迫與中國統一，意味史上第一個極為繁榮與成功的華人民主滅絕。對美國而言，這也意味與中國開戰的風險，若美國屈服，將意味美國與區域主要盟邦間的聲譽受損，這也將嚴重削弱競爭力與創新優勢，對半導體產業與電子供應鏈產生巨大影響，這並可能導致引發日本與中國、甚至印度與中國的戰爭，這是外界不願見到的惡果。

博明認為，台灣人需要了解局勢的重要性與危險性，而這並非台灣領導層的錯，全是北京的慾望與野心所致。但台灣人必須真正團結於政府領導，並了解將不得不作出犧牲，亦即做好備戰工作，以期避免戰爭。

美國之音／ 中央社

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