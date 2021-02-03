台灣高端疫苗公司（下稱高端）昨日下午指，二期臨床試驗已陸續於台灣各臨床試驗中心展開收案，公司專家謝思民稱，目前遇到的最大問題是缺乏疫苗測試者。此外，台灣近日加強防疫措施，除了延期開學，13個風景區及25家觀光遊樂業將實施總量管制、預警分流遊客及防疫措施，防止疫情擴散。

招募困難 測試者縮沙

作為台灣其中一家疫苗開發機構的高端昨日下午4時許發佈重大訊息，指第二期臨床試驗已陸續於各臨床試驗中心展開收案。因應緊急公共衞生情況需求，疫苗開發後續查驗登記及量產安排等問題，將與藥證主管機關討論以作調整，生產或銷售疫苗數量也將據實際進展按規定告知大眾。

高端專家、台大醫院感染科主治醫師謝思民指，目前招募疫苗測試者是最麻煩。他指，去年11月食藥署成立受試者招募平台時，許多人在一時衝動下登記，了解人體試驗過程如此複雜後，大多數人退卻。當地另一家疫苗研發機構聯亞生技也於上周五獲准二期人體臨床試驗。高端公司的疫苗屬於重組棘蛋白疫苗，而聯亞生技則是多重表位次單位疫苗，兩者均非大陸國藥的滅活疫苗。

另外，台灣中央流行疫情指揮中心昨日稱，昨日僅有兩宗境外輸入病例，無本土病例。又指，下學期將延期四日至2月22日才開學，農曆新年期間也將啟動觀光遊樂業人流管制。

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