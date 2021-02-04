最高人民法院今日發佈最新刑事訴訟法的司法解釋，並表示將於今年3月1日起實施。與2012年的舊版本相比，今次新修定的刑事訴訟司法解釋增加了「認罪認罰案件的審理」、「速裁程序」、「缺席審判程序」等內容。其中最具爭議的是，涉及嚴重危害國家安全以及恐怖活動等罪行，即使疑犯或被告身處境外，內地法院仍有權進行缺席審判，並對違法所得及其他涉案財產作出處理。

內地早於2018年修正《刑事訴訟法》時，已增加了「缺席審判制度」，當時遭到一些法律界人士批評為違背自然公正原則。至於今次最高人民法院，在《刑事訴訟法》的解釋文件中，加入「缺席審判程序」，主要是追上2018年該法的修正內容。

據內媒報道，最高人民法院今日發佈的《刑事訴訟法》解釋文件中，特設專章詳細講述「缺席審判程序」，當中提到對於貪污賄賂、經最高人民檢察院核實的嚴重危害國家安全犯罪，以及恐怖活動等案件，即使涉案疑犯或被告身處境外，當局可引用缺席審判程序依法作出判決，並對違法所得及其他涉案財產作出處理。

根據內地《刑法》分則第1章第102條至113條的規定，危害國家安全罪主要包括「危害中華人民共和國的主權、領土完整和安全」，「分裂國家、破壞國家統一」，「武裝叛亂」，「顛覆國家政權、推翻社會主義制度」和「投敵叛國」。

在言論方面，《刑法》第103條第2款規定了煽動分裂國家罪：「煽動分裂國家、破壞國家統一的，處5年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利；首要分子或者罪行重大的，處五年以上有期徒刑。」；第105條第2款規定了煽動顛覆國家政權罪：「以造謠、誹謗或者其他方式煽動顛覆國家政權、推翻社會主義制度的，處五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利」 。換言之，逃往海外的異見份子，都有機會被當局引用有關法例進行清算。

法院又表示，對於認罪案件，法律規定是「可以」從寬處理，但不代表「應當」從寬處理，若涉及嚴重危害公共安全或影響群眾安全的暴力犯罪，如綁架、搶劫、爆炸等，即使被告認罪，法院仍可依法作出重判。

另外，凡涉及貪污賄賂、失職瀆職、恐怖活動、黑社會性質組織、電訊詐騙等案件，若疑犯或被告被通緝一年後仍未到案，有關方面可申請充公疑犯或被告的違法所得及其他涉案財產。

有指，最高人民法院這次新增的《刑事訴訟法》解釋，是要為打壓一些已逃往海外，但仍有資產在內地的犯人或疑犯，提供有關法理依據。

被開除黨籍的中共中央黨校退休教授蔡霞，逃往美國不時公開批評中共。她去年9月曾在Twitter指，在中國的銀行賬號被關閉，中共不只取消她的養老金，連存款都取不出。而中共中央黨校當日宣佈，開除蔡霞黨籍並取消其退休待遇，理由是她發表有「嚴重政治問題和損害國家聲譽」的言論，「性質極其惡劣、情節極其嚴重」。不過，蔡霞至今仍沒有被中共以涉及任何刑事罪行作出起訴。

央視/ 新華網

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